Обратно в 90-е: как новые санкции США против Мосбиржи повлияли на российский рубль

С 13 июня торги по любым расчетам в долларах и евро больше не проводятся

Неожиданные антироссийские санкции США, объявленные 12 июня против Московской биржи и ее дочерних структур (Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий) нанесли сильный удар по российскому валютному рынку. Фактически они отбросили его к середине 90-х годов.

Об этом сообщает "Экономическая правда". По данным российских банков, по состоянию на вечер 12 июня курс доллара превысил 120 рублей, курс евро – 125 рублей; кое-где доллар стоил до 200 рублей.

При этом официальный курс доллара Центрального банка РФ составляет 89,02 рубля, а евро – 95,74 рубля. Почти по таким ценам совершались сделки на Мосбирже 11 июня, в последний день, когда торги проводились. С 13 июня торги по любым расчетам в долларах и евро больше не проводятся. То же касается торгов, где каким-либо образом играет роль одна из этих двух валют.

Операции торговли с привлечением долларов и евро в мае составили более 50% от объема торгов на бирже. Сейчас же в Центробанке сообщили, что любые соглашения с долларами и евро переносятся на внебиржевой рынок. Таким образом, отмечают эксперты, Россию отбрасывает примерно в 1995-1996 годы, до начала электронных торгов на Мосбирже, что нанесет большой вред экономике.

Напомним, что 12 июня стало известно о том, что США ввели новые санкции против России. Среди них – запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России, а также новые санкции в отношении нескольких российских финансовых институтов. Вероятно, это не последние плохие новости для РФ, ведь, как сообщалось ранее, Штаты также планируют объявить новые санкции и меры экспортного контроля во время саммита "Большой семерки".