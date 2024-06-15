США та Південна Корея б'ють на сполох через занадто тісну дружбу диктаторів РФ та КНДР: подробиці

Майбутній візит Путіна до КНДР може призвести до розширення військового співробітництва між російськими та північнокорейськими терористами

Сполучені Штати та Південна Корея стривожені тим, що два диктаторських терористичних режими – російський та північнокорейський – активно поглиблюють військові зв'язки. Черговим доказом цього може служити майбутній візит російського диктатора Володимира Путіна до його "колеги", північнокорейського диктатора Ким Чен Ина.

Про це пише Reuters. Зазначається, що у порушення резолюцій Ради Безпеки ООН Росія, яка ухвалювала ці резолюції, зараз передає КНДР військові технології та ресурси.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн нещодавно мав з цього приводу екстрену телефонну розмову із заступником державного секретаря США Куртом Кемпбеллом. Хон Гюн заявив, що візит Путіна до КНДР може призвести до розширення військового співробітництва між російськими та північнокорейськими терористами.

"Уважно відстежуючи відповідні події, обидві сторони домовилися рішуче реагувати на провокації КНДР щодо Південної Кореї та дії, що посилюють напруженість у регіоні, шляхом тісної співпраці", – пізніше офіційно заявило міністерство закордонних справ Південної Кореї, коментуючи ситуацію.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні було знайдено уламки балістичних ракет, які зробили у Північній Кореї. Це вкотре підтверджує побоювання США у тому, що КНДР озброює Росію.

Росія могла отримати від КНДР контейнери з майже 5 мільйонами артилерійських снарядів. Російський диктатор Володимир Путін після візиту до Пхеньяну, ймовірно, прагнутиме отримати ще більше.