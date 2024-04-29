Тільки вигода: ЗМІ припустили справжні причини співробітництва КНДР та Росії

Економіка Північної Кореї базується на видобутку вугілля, виробництві бетону та промислових пластмас

У співробітництві Росії та Північної Кореї немає жодних ідеологічних чинників. За рахунок російських постачань продовольства, сировини та нафтопродуктів КНДР зміцнює власну економіку, покращує життя підданих режиму та нарощує військову міць.

Про це пише видання The Financial Times. Зазначається, що війна в Україні зміцнила відносини двох диктаторів – Володимира Путіна та Кім Чен Ина.

"Війна в Україні стала для Північної Кореї справжнім успіхом. Після кількох років важких випробувань, які випали на долю простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу, Кім Чен Ин, схоже, має намір використати частину отриманого прибутку для підвищення рівня життя та розширення промислової бази", – сказав вчений аналітичного центру Sejong Institute у Сеулі Пітер Уорд.

Економіка Північної Кореї базується на видобутку вугілля, виробництві бетону та промислових пластмас. Раніше Кім підтримував її на плаву завдяки тому, що паливо, продовольство та добрива постачав Китай. Проте зараз Кім має значно кращого постачальника – Росію, резюмує видання.

Як раніше повідомляв "Телеграф", із серпня 2023 року російські терористи отримали від північнокорейського режиму не менше 2,5 млн одиниць артилерійських снарядів. Вантажі возили російські транспортні судна з порту Наджин до КНДР у порти Дунай та Східний у Приморському краї РФ. Після детального розслідування аналітики встановили маршрути постачання снарядів з КНДР. Також вдалось визначити, де їх зберігають на території Росії.

Також стало відомо, що у Північній Кореї запустили заводи на повну потужність, щоб випускати більше боєприпасів для РФ. За це КНДР отримує у великих кількостях товари першої потреби.