Прем'єр Нідерландів Рютте стане новим генсеком НАТО, пишуть ЗМІ: що про нього відомо та як він ставиться до України

Більшість членів Альянсу вже дали свою згоду

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, найімовірніше, стане новим генеральним секретарем НАТО. Єдиний його конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс найближчим часом зніме свою кандидатуру.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS з посиланням на джерела. Зазначається, що Рютте швидко зумів заручитися значною підтримкою, і з самого початку він був обраним кандидатом Сполучених Штатів, найважливішого партнера в НАТО.

Своєю чергою нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше заявив, що вибір нового генерального директора майже завершено. Він назвав Рютте "сильним кандидатом".

"Після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра Орбана, гадаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в НАТО щодо обрання наступного генерального секретаря… Він мій близький друг і колега. І тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене", – відкреслив Столтенберг.

Як відомо, деякі країни чинили перешкоди на шляху Рютте до крісла генсека НАТО. Наприклад, приватний візит прем’єр-міністра Рютте до президента Туреччини Ердогана був необхідний, щоб розвіяти низку його занепокоєнь.

Ще однією перешкодою була Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив, що у нього є дві вимоги, перш ніж він погодиться на кандидатуру Рютте. Перш за все він хотів гарантії, що Угорщина не буде допомагати Україні у війні проти Росії. Столтенберг дав цю гарантію минулого тижня.

У понеділок, 17 червня, у них відбулася розмова, під час якої Рютте мав усунути заперечення Орбана. Сьогодні Орбан опублікував відповідний лист Рютте на X. У ньому Рютте каже, що він взяв до відома, що деякі його заяви на посаді прем’єр-міністра Нідерландів у 2021 році викликали невдоволення в Угорщині. У листі він не вибачається, а лише каже, що його пріоритетом як генерального секретаря НАТО буде збереження єдності та ставлення до всіх союзників з рівним розумінням і повагою.

Тож тепер залишилася лише контркандидатура Йоганніса. Румунія висунула нинішнього президента Румунії через кілька місяців після заяви Рютте.

Президент Словаччини, який сьогодні вранці висловив підтримку Рютте, хоче, щоб Рютте як голова НАТО зобов’язався зміцнити словацьку ППО. У країні зараз немає жодної системи ППО.

Варто зазначити, що немає офіційної процедури найму на посаду генсека НАТО. Проте всі 32 члени Альянсу повинні погодитися на це призначення.

Що відомо про Рютте

Марк Рютте народився 14 лютого 1967 року в Гаазі. По закінченні середньої школи Рютте хотів вступити до консерваторії і стати піаністом, проте вирішив вивчати історію в Лейденському університеті, де 1992 року здобув ступінь магістра з історії.

Після закінчення інституту працював протягом десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом — освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Був лідером Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року.

Рютте показав себе як політик, рішуче налаштований щодо підтримки України. Після повномасштабного вторгнення РФ Амстердам став надійним партнером Києва. Нідерланди входять до топ-5 країн Європи за обсягами військової допомоги Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уклали угоду після дня "важких" переговорів. Вони домовились, що Будапешт не блокуватиме жодних рішень Альянсу щодо України, натомість не братиме участь у підтримці НАТО для Києва.