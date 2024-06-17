В НАТО замислилися над приведенням ядерної зброї у бойову готовність: Столтенберг пояснив причини

Країни-члени НАТО ведуть переговори про розгортання та приведення у бойову готовність значно більшої кількості ядерної зброї, ніж є зараз, через загрозу з боку російського та китайського режимів. Зараз між членами Альянсу ведуться консультації щодо розконсервації ракет та приведення їх у боєготовий стан, як засобу стримування агресії.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню The Telegraph. Він зазначив, що блоку потрібно показати світові свій ядерний арсенал, щоб російські терористи, китайська диктатура та інші вороги Заходу отримали чіткий сигнал.

"Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки – на зберіганні, але ми повинні консультуватися з цих питань. І саме це ми робимо", – сказав він.

Видання зазначає, що Столтенберг є прихильником так званої "ядерної прозорості" – інформування щодо ядерних загроз та озброєнь. 10 років тому, коли Столтенберг тільки став генсеком НАТО, ядерні навчання проводилися в умовах повної секретності. Зараз вона відсутня.

"Прозорість допомагає донести прямий сигнал про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом… Метою НАТО, звісно, є світ без ядерної зброї, але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним. В недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з чимось, з чим він ніколи раніше не стикався, а саме з двома ядерними потенційними супротивниками – Китаєм і Росією. Звичайно, це матиме наслідки", – сказав він.

Ядерний арсенал НАТО достатньо великий, але переважним чином за рахунок США, які мають 1700 боєготових ядерних засобів з 3700. Британія також має власну ядерну зброю – 40 боєготових ядерних засобів з 225 наявних. А от Франція, третя ядерна держава НАТО, не надає свій ядерний арсенал у розпорядження Альянсу. Судячи з усього, кількість боєготових ракет буде тільки зростати.

"США модернізують свої гравітаційні бомби для ядерних боєголовок, які вони мають в Європі, а європейські союзники модернізують літаки, які будуть призначені для ядерної місії НАТО. Потім, звичайно, є Велика Британія, яка є особливою, тому що має власну ядерну зброю… Реальність така, що ми всі скоротили витрати на оборону, коли напруженість зменшилась після закінчення холодної війни. А тепер, коли напруженість знову зростає, ми повинні збільшити витрати на оборону. Я був прем'єр-міністром протягом 10 років і знаю, що важко знайти гроші на оборону, тому що більшість політиків завжди вважають за краще витрачати гроші на охорону здоров'я, освіту, інфраструктуру та інші важливі завдання. Але коли ми скорочуємо витрати на оборону, коли напруженість спадає, ми повинні бути здатні збільшити їх, коли напруженість знову зростає – і це саме те, що зараз роблять члени Альянсу, Велика Британія, а також й інші союзники", – резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про проведення навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Того ж дня МЗС РФ випустив цілий список претензій до союзників України. Там поскаржилися на ATACMS та американські РСМД (ракети середньої та малої дальності), а також пригрозили діями у відповідь.

Крім того, в МЗС РФ заявили, що мають намір сприймати літаки F-16, поява яких очікується в Україні, як носії ядерної зброї. Це не залежатиме від їхньої модифікації.

У відповідь на ці погрози координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що у Штатах не бачать реальних кроків з боку Росії щодо застосування ядерної зброї. Своєю чергою в НАТО назвали ядерну риторику РФ небезпечною та безвідповідальною.