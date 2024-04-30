Прем’єр Нідерландів наближається до посту генсека НАТО: Туреччина погодилася, але ще три країни проти

У НАТО хочуть остаточно визначитися з кандидатом на пост генсека до червня

Туреччина готова підтримати кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді наступного генсека НАТО. Тепер йому необхідно заручитися підтримкою Румунії, Словаччини та Угорщини.

Про це пише Reuters. Видання нагадує, що рішення в Альянсі приймаються консенсусом, тобто потрібна згода всіх 32 країн.

Зазначається, що Туреччина поки що публічно не висловила про підтримку кандидатури Рютте. На це місце також претендує президент Румунії Клаус Йоханніс, який виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів. Також проти висловлюється Угорщина.

Видання зазначає, що в Анкарі вирішили змінити свою позицію щодо Рютте після того, як він зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом минулого тижня і зміг заручитися його підтримкою.

Інші члени альянсу вже висловилися за підтримку політика з Нідерландів і є підстави вважати, що Словаччина теж це зробить. Щодо Угорщини, то Рютте має намір відвідати країну незабаром і провести переговори з Віктором Орбаном.

Багато членів НАТО прагнуть якнайшвидше завершити процес відбору кандидатів, щоб він не став частиною переговорів про найвищі посади в Європейському Союзі після виборів до Європейського парламенту у червні.

Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг перебуває на цій посаді з 2014 року. Його каденція мала закінчитися у 2022 році, але через російське вторгнення його повноваження були продовжені на рік, а потім ще на рік. Водночас він неодноразово говорив, що більше не хоче залишатися на цій посаді і має намір піти, щоб очолити Центробанк Норвегії.

Як повідомлялося раніше, Рютте приїжджав до України у березні 2024 року. Тоді він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і підписав двосторонню безпекову угоду.