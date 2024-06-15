"Путін не боїться НАТО": Волкер розповів, навіщо росіяни роздмухують тему загрози від Альянсу

Росія використовує деякі наративи, щоб ввести в оману людей на Заході

Росія не боїться розширення НАТО, але використовує це як виправдання своєї агресії. Мало того, вона мала кордони з Альянсом з самого моменту його заснування.

Про це розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер під час міжнародного форуму Black Sea Security Forum в Одесі. При цьому він наголосив, що навколо цієї теми є багато неправди, яку на Заході продовжує поширювати Кремль.

Серед них він наголосив на тому, що Росії нібито пообіцяли, що НАТО не буде розширюватися на схід. Волкер зазначив, що цю заяву приписують колишньому державному секретарю США Джеймсу Бейкеру, хоча він сам неодноразово виступав після цього із заявами про те, що такої обіцянки він не давав.

"Навіть людина, яка начебто це сказала, не робила цього. Однак вони (росіяни, — ред.) продовжують це використовувати", — сказав Волкер.

Також він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не нападав на країни НАТО, але воював із тими, які хотіли стати його частиною. Це насамперед стосується Грузії та України, але також у цьому контексті Волкер наголосив на тому, що частина Молдови перебуває під окупацією.

Чиновник додав, що також цілком некоректним є твердження, що Росія боїться мати спільний кордон з НАТО, оскільки з самого моменту створення організація мала спільний сухопутний кордон у Норвегії. Також він зазначив, що це стосується морської близькості в Арктиці, Чорному морі і в Беринговому морі, де США і Росію відокремить лише одну протоку.

"Тож це просто вигадка, яку Путін використовує, щоб заплутати західні суспільства і виправдати свої збройні напади", — сказав Волкер.

Як повідомлялося раніше, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, проте для цього та має погодитися на низку принципових моментів.