Є дві проблеми: у США розповіли, чому Україна поки що не вступила до НАТО

У США роблять усе можливе, щоб Україна перемогла

Майбутнє України пов’язане із членством у НАТО. Проте вона має дві перешкоди, які її від цього утримують — війна та корупція.

Про це розповів радник Білого дому із національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу у понеділок. За його словами, президент Джо Байден "твердо впевнений", що Північноатлантичний альянс є частиною майбутнього України.

Кірбі відкинув припущення, що умови вступу України до НАТО були "невизначеними", підкресливши, що Вашингтон надає всю можливу підтримку, щоб вона змогла перемогти у війні проти Росії. Це є головною перешкодою на шляху до Альянсу.

"Хоч би як це виглядало, у них все одно буде довгий кордон з Росією і обґрунтована загроза безпеці українського народу. Саме тому президент та інші члени G7 підписали двосторонні угоди про безпеку", — повідомив він.

Також він зазначив, що ще однією проблемою, яку Україна має вирішити, буде корупція.

Як повідомлялося раніше, про те, що Україна має закінчити війну, перш ніж вступати до НАТО, раніше говорив генсек організації Єнс Столтенберг.