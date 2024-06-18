Премьер Нидерландов Рютте станет новым генсеком НАТО, пишут СМИ: что о нем известно и как он относится к Украине

Большинство членов Альянса уже дали свое согласие.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, скорее всего, станет новым генеральным секретарем НАТО. Единственный его конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис в ближайшее время снимет свою кандидатуру.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS со ссылкой на источники. Отмечается, что Рютте быстро сумел заручиться значительной поддержкой, и с самого начала он был избранным кандидатом Соединенных Штатов, важнейшего партнера в НАТО.

В свою очередь нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые заявил, что выбор нового генерального директора почти завершен. Он назвал Рютте "сильным кандидатом".

"После сегодняшнего объявления премьер-министра Орбана, я думаю, очевидно, что мы очень близки к решению в НАТО по избранию следующего генерального секретаря… Он мой близкий друг и коллега. И поэтому я считаю, что Альянс очень скоро определится с моим преемником. Это будет хорошо для всех нас, для НАТО и для меня", – подчеркнул Столтенберг.

Как известно, некоторые страны препятствовали на пути Рютте к креслу генсека НАТО. Например, частный визит премьер-министра Рютте к президенту Турции Эрдогана был необходим, чтобы развеять ряд его беспокойств.

Еще одним препятствием была Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан объявил, что у него два требования, прежде чем он согласится на кандидатуру Рютте. Прежде всего, он хотел гарантий, что Венгрия не будет помогать Украине в войне против России. Столтенберг дал эту гарантию на прошлой неделе.

В понедельник, 17 июня, у них состоялся разговор, во время которого Рютте должен был устранить возражения Орбана. Сегодня Орбан опубликовал соответствующее письмо Рютте на X. В нем Рютте говорит, что он принял к сведению, что некоторые его заявления в должности премьер-министра Нидерландов в 2021 году вызвали недовольство в Венгрии. В письме он не приносит извинения, а лишь говорит, что его приоритетом как генерального секретаря НАТО будет сохранение единства и отношения ко всем союзникам с равным пониманием и уважением.

Теперь осталась лишь кандидатура Иоганниса. Румыния выдвинула нынешнего президента Румынии несколько месяцев спустя после заявления Рютте.

Президент Словакии, который сегодня утром выразил поддержку Рютте, хочет, чтобы Рютте, как глава НАТО, обязался укрепить словацкую ПВО. В стране сейчас нет ни одной системы ПВО.

Следует отметить, что нет официальной процедуры найма на должность генсека НАТО. Однако все 32 члена НАТО должны согласиться на это назначение.

Что известно о Рютте

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 в Гааге. По окончании средней школы Рютте хотел поступить в консерваторию и стать пианистом, однако решил изучать историю в Лейденском университете, где в 1992 получил степень магистра по истории.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, впоследствии — образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Был лидером Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010г.

Рютте показал себя как политик, решительно настроенный на поддержку Украины. После полномасштабного вторжения РФ Амстердам стал надежным партнёром Киева. Нидерланды входят в топ-5 стран Европы по объемам военной помощи в Украине.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заключили соглашение после дня "трудных" переговоров. Они договорились, что Будапешт не будет блокировать никаких решений Альянса по Украине, но и не будет участвовать в поддержке НАТО для Киева.