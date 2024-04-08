Путіна треба зупинити в Україні, інакше може спалахнути Третя світова, - Курт Волкер

В світі є дві протиборчі сторони

Загроза Третьої світової війни є цілком реальною, тому світ має докласти зусиль для її запобігання. Якщо президента Росії Володимира Путіна вдасться зупинити в Україні, це стане суттєвим чинником зупинення глобального конфлікту.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер. Він перерахував країни та лідерів, які розпалюють конфлікти.

"У нас є Путін, який висуває вимоги щодо територій, населення та управління в Європі. У нас є Іран, який робить те саме на Близькому Сході, використовуючи такі інструменти, як ХАМАС, хуситів та Хезболла. У нас є Північна Корея, яка зацікавлена у власному порядку денному. І у нас є Китай, готовий скористатися всім цим, якщо всі інші будуть зайняті війною десь в іншому місці. Отже, зростає ймовірність того, що у нас постійно триватимуть конфлікти", — сказав він.

Він додав, що існують дві протиборчі сторони. Є сторона миру, яка вірить у свободу, демократію, ринкову економіку та правління права. Ці сили намагаються разом боротися, щоб захистити себе та зберегти безпеку для якомога більшої кількості людей. І є інша сторона — диктатури на зразок Путіна, Північної Кореї чи Ірану, які намагаються скористатися своєю готовністю застосувати силу всупереч нерішучості Заходу.

"Я думаю, якщо Путіна зупинять в Україні, він не буде розгортати свою війну деінде. Це також створить більше сумнівів в Ірані, Північній Кореї та Китаї, якщо вони побачать, що Росія фактично послабила себе", — резюмував Волкер.

Детальніше читайте у повній версії інтерв’ю: Третя світова війна є цілком можливою, — Курт Волкер про програш Росії, переговори з Путіним і плани Трампа

Раніше "Телеграф" розповідав, що за результатами соцопитування серед американців вони схиляються до думки, що Третя світова війна розпочнеться протягом наступних п’яти-десяти років. На їхню думку, воювати доведеться проти альянсу Китаю та Росії, а Україна буде одним із найкращих союзників США.