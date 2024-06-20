Россия и КНДР сформировали "ядерный альянс" против Запада: в СМИ заявили об опасности

Особый ужас у западных стран должны вызывать программы усовершенствования северокорейских баллистических ядерных ракет и их адаптация к подлодкам

Россия и Северная Корея фактически сформировали ядерный альянс, враждебный для НАТО, западных стран и цивилизованного мира в целом. Два террористических режима прекрасно сотрудничают вместе, что вызывает множество вопросов.

Об этом пишет британское издание The Times. Автор статьи напоминает, что одна половина проблемы – это снабжение Северной Кореей боеприпасов террористам из России. Но режим Ким Чен Ина делает это не бесплатно: северокорейские террористы многое получают от своих российских коллег.

"Очень маловероятно, что Ким Чен Ын поздравил бы Путина так щедро только за обещание пищи и топлива. Ким Чен Ын хочет передовые системы связи, технологию ядерных подлодок, военную спутниковую технику и передовую технологию межконтинентальных баллистических ракет", — предположил аналитик вашингтонского Центр стратегических и международных исследований Виктор Ча.

Издание отмечает, что особый ужас у западных стран должны вызывать программы усовершенствования северокорейских баллистических ядерных ракет и их адаптация к подлодкам. Это позволит режиму Ким Чен Ина при необходимости нанести внезапный первый удар обычными или ядерными ракетами из-под воды. Кроме того, таким образом КНДР гарантирует себе возможность ударить в ответ даже в том случае, если все ракеты КНДР на земле будут уничтожены.

Также издание подчеркивает, что вряд ли Китай действительно раздражен тесным альянсом РФ и КНДР. Обе страны очень зависимы от Пекина: например, будь Пекин действительно раздражен, он бы в качестве наказания задержал или прекратил поставки в Северную Корею топлива и продовольствия. Но этого не произошло, так что на самом деле за этим "альянсом" стоит именно Пекин.

"Разговоры Путина и Кима о том, чтобы бросить вызов американской гегемонии, согласовываются с посланием, которое поступает из Пекина — что американский век закончился, и на его место приходит новая сила. Сообщение сформулировано тонко. Си имеет слишком много утонченности, чтобы не заявлять прямо о существовании нового сверхмощного блока во главе с ним и при поддержке России, Северной Кореи и Ирана. Но ему и не нужно – на этой неделе в Пхеньяне Ким и Путин сделали это за него", – резюмирует газета.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне против Украины. Он заявил, что КНДР выражает "полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине" (так в РФ называют войну против Украины).

В Украине тем временем отметили, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно подписали договор о военном партнерстве между двумя террористическими режимами – российским и северокорейским. Это полностью обесценивает все запретительные международные инструменты и ООН как таковую.