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"Що таке тепер "резолюція ООН"?": у Зеленського прокоментували підписання пакту між Росією та КНДР

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Два терористичних режими будуть працювати разом Новина оновлена 19 червня 2024, 23:59
Два терористичних режими будуть працювати разом. Фото Getty Images

Росія та Північна Корея демонстративно витерли ноги о світову систему безпеки

Російський диктатор Володимир Путін та диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно підписали договір про військове партнерство між двома терористичними режимами – російським та північнокорейським. Це повністю знецінює усі заборонні міжнародні інструменти та ООН, як таку.

Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у мережі Х. За його словами, дії РФ та КНДР означають, що "правил практично не залишилося".

"Підписання "стратегічного військового партнерства" між РФ і КНДР (а по суті – демонстративного пакту про спільне руйнування глобальних правил і організацію масових вбивств мирного населення інших країн) – це одностороннє і найбільш нахабне обнулення всього пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР", – написав він.

Подоляк додав, що демонстративні дії двох терористичних режимів свідчать, що будь-які міжнародні заборонні інструменти вже не працюють. А мовчання міжнародних структур демонструє крах системи глобальної безпеки.

"На такому відвертому тлі мовчання… Організації Об'єднаних Націй та інших організацій, відповідальних за ефективний контроль за виконанням санкцій, виглядає вкрай красномовно, я б сказав "оглушливо голосно". Що ж буде далі? І що таке глобальне беззаконня? І що таке тепер "резолюція ООН"?" – резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. Він заявив, що КНДР висловлює "повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні" (так у РФ називають війну проти України).

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#Росія #КНДР