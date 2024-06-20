Чому В'єтнам не дасть Путіну стару радянську зброю. Відповідь вас здивує

Місця призначення азійського мінітурне Путіна обрано не випадково

Одразу після візиту Володимира Путіна до Північної Кореї кремлівський диктатор полетів до В’єтнаму. Якщо у випадку КНДР візит мав виключно військово-політичний характер, то переговори у Ханої переслідують торгово-економічні цілі Москви.

В’єтнам – одна з найбільших економік Південно-Східної Азії, яка поступово забирає у Китаю роль "світової фабрики". Частина західного бізнесу передислоковує свої виробничі потужності з КНР до СРВ (Соціалістична Республіка В’єтнам), а географічне положення та участь в інтеграційних процесах АСЕАН робить Ханой такими собі воротами для Кремля у регіон.

Ворота Кремля у регіон

В’єтнамські та російські представники заявляють, що економічні та енергетичні питання стануть основними темами двосторонніх перемовин Путіна з президентом СРВ То Ламом. РФ зацікавлена досягти угоди про вільну торгівлю В’єтнаму з блоком ЄАЕС та підвищення обсягу загального товарообігу між країнами. Окремо мають обговорити допомогу з боку Ханою у питанні постачання товарів подвійного використання у Росію.

Географічне положення В’єтнаму та його членство в АСЕАН має допомогти Росії збільшити свою політичну та економічну присутність в Південно-Східній Азії. Москва зацікавлена в ринку регіону, в умовах пошуку альтернативних торгових шляхів та лазівок отримання критичних технологій. Проте на даному етапі частку російських товарів в АСЕАН оцінюють у мізерних масштабах.

Принцип "трьох не"

В’єтнам у зовнішній політиці дотримується нейтралітету та принципу "трьох не": не вступати у військові союзи; не дозволяти іноземним державам розміщувати військові бази на своїй території; не вступати в союзи з якоюсь країною проти третьої. Завдяки цій особливості Ханой зберігає хороші дипломатичні відносини з усіма глобальними а́кторами – США, КНР, Саудівська Аравія, Індія, ЄС, Японія та РФ, а це дозволяє отримувати великі іноземні фінансові вкладення, враховуючи сприятливий інвестиційний клімат в країні.

Принцип нейтралітету СРВ дозволяє казати про неможливість залучення країни до російсько-української війни за прикладом КНДР. Ханой має великі запаси радянського і російського озброєння. Зрозуміло, що РФ зацікавлена у цій зброї, проте шансів досягти успішного результату у перемовинах щодо військово-технічного співробітництва з в’єтнамською стороною майже нема. Скоріше за все, Москва намагатиметься зберегти свій статус найбільшого постачальника озброєння до В’єтнаму, і деякі види зброї Кремль досі експортує до СРВ.

Російсько-в’єтнамські відносини ґрунтуються на старих зв’язках часів Холодної війни. СРСР завжди був відданим союзником комуністичного В’єтнаму у період війни із США та КНР. Тодішня військова, політична та економічна підтримка Москви на тривалий час сформувала позитивний образ Росії у в’єтнамського політичного керівництва. І попри міжнародну ізоляцію РФ, Ханой продовжуватиме підтримувати тісні відносини з російськими "товаришами".