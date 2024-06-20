Почему Вьетнам не даст Путину старое советское оружие. Ответ вас удивит

Места назначения азиатского мини-турне Путина выбраны не случайно

Сразу после визита Владимира Путина в Северную Корею кремлевский диктатор улетел во Вьетнам. Если в случае КНДР визит носил исключительно военно-политический характер, то переговоры в Ханое преследуют торгово-экономические цели Москвы.

Вьетнам – одна из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии, постепенно отнимающая у Китая роль "мировой фабрики". Часть западного бизнеса передислоцирует свои производственные мощности из КНР в СРВ (Социалистическая Республика Вьетнам), а географическое положение и участие в интеграционных процессах АСЕАН делает Ханой воротами для Кремля в регион.

Ворота Кремля в регион

Вьетнамские и российские представители заявляют, что экономические и энергетические вопросы станут основными темами двусторонних переговоров Путина с президентом СРВ То Ламом. РФ заинтересована в достижении соглашения о свободной торговле Вьетнама с блоком ЕАЭС и повышении объема общего товарооборота между странами. Отдельно должны обсудить помощь со стороны Ханоя в вопросе поставки товаров двойного использования в Россию.

Географическое положение Вьетнама и его членство в АСЕАН должно помочь России увеличить свое политическое и экономическое присутствие в Юго-Восточной Азии. Москва заинтересована в рынке региона, в условиях поиска альтернативных торговых путей и лазеек получения критических технологий. Однако на данном этапе часть российских товаров в АСЕАН оценивают в мизерных масштабах.

Принцип "трех не"

Вьетнам во внешней политике придерживается нейтралитета и принципа "трех не": не вступать в военные союзы; не разрешать иностранным государствам размещать военные базы на своей территории; не вступать в союзы с какой-либо страной против третьей. Благодаря этой особенности Ханой сохраняет хорошие дипломатические отношения со всеми глобальными а́кторами – США, КНР, Саудовской Аравией, Индией, ЕС, Японией и РФ, а это позволяет получать крупные иностранные финансовые вложения, учитывая благоприятный инвестиционный климат в стране.

Принцип нейтралитета СРВ позволяет говорить о невозможности привлечения страны к российско-украинской войне по примеру КНДР. Ханой имеет огромные запасы советского и российского вооружения. Понятно, что РФ заинтересована в этом оружии, однако шансов добиться успешного результата в переговорах по военно-техническому сотрудничеству с вьетнамской стороной почти нет. Скорее всего, Москва постарается сохранить свой статус крупнейшего поставщика вооружений во Вьетнам, и некоторые виды оружия Кремль до сих пор экспортирует в СРВ.

Российско-вьетнамские отношения основываются на старых связях времен Холодной войны. СССР всегда был верным союзником коммунистического Вьетнама в период войны с США и КНР. Тогдашняя военная, политическая и экономическая поддержка Москвы на длительное время сформировала положительный образ России у вьетнамского политического руководства. И, несмотря на международную изоляцию РФ, Ханой будет продолжать поддерживать тесные отношения с российскими "товарищами".