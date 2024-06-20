Путін збирає коаліцію, але є нюанс: у США оцінили візит "президента" Росії у КНДР

Хазяїн Кремля не враховує одну дуже важливу деталь

Останні новини про російського "президента" Володимира Путіна стосуються його візитів у країни Азії, зокрема у Північну Корею (КНДР). У Білому домі вважають, що він хоче зібрати коаліцію навколо РФ.

Цей візит також вказує на те місце на міжнародній арені, де наразі знаходиться Росія. Про це розповів старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, пише Укрінформ.

Візит Росії у КНДР є спробою створити коаліцію

"Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режим у КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства", ― сказав Карпентер.

Він зазначив, що стає ясно, яке місце займає РФ на міжнародній арені, бо її найближчими партнерами стали КНДР, Сирія та Іран. Є серед них і Китай. Хоч ця країна не постачає Росії зброю напряму, але відправляє багато продукції подвійного призначення. Її потім використовують для виробництва передових систем озброєння.

Усе це вказує на спробу Путіна створити коаліцію. Але вона не буде достатньо потужною, щоб протистояти коаліції західних країн.

"Це, в широкому сенсі, коаліція, яку збирає Росія. Але порівняйте її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України, а потім із приблизно 100 країнами, які підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії, і ви побачите явний контраст", ― сказав Карпентер.

Раніше візит Путіна у КНДР прокоментував міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Він вважає це попередженням. У соцмережі Шеппс написав, що "нова вісь тиранії працює, щоб підірвати наші свободи".

Нагадаємо, Путін відвідав КНДР 19 червня. Лідер КНДР Кім Чен Ин зустрів його в аеропорту. Також він пообіцяв допомогти у війні проти України. Російський та північнокорейський диктатори підписали договір про військове партнерство. Цей документ можна назвати плювком в ООН та її обмежувальні інструменти. Після візиту у КНДР російський диктатор полетів у В’єтнам.

Під час візиту Путіна в КНДР помітили цікаву деталь. Вона стосується зовнішності російського диктатора. Зріст Путіна менший, ніж повідомлялось раніше.

"Телеграф" опублікував головні заяви Путіна та Кім Чен Ина після їхньої особистої зустрічі у Пхеньяні. Говорили й про "захист від агресії".