Коли Путін та Лукашенко наважаться натиснути ядерну кнопку? Тихановська дала відповідь

Демократичний світ має чітко, кристально прозоро позначати, що це неприпустимо

Російської ядерної зброї, незважаючи на заяви Лукашенка, найімовірніше, в Білорусі немає, а всі розмови про неї — шантаж. Проте об’єкти під неї готують.

Про це "Телеграфу" розповіла лідер демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська в інтерв’ю під назвою "Лукашенко без Путіна не протримається і кілька днів. Але зараз вони залежать від іншої країни", — Світлана Тихановська".

На її думку, розмови у Білорусі про ядерну зброю є простим шантажем.

"Щоб тримати у напрузі постійно: натиснуть — не натиснуть. Але я думаю, що диктатори, як ми вже переконалися, є непередбачуваними. І диктатори дуже швидко створюють альянси і постійно тестують демократичний світ на те, чи зможуть його розколоти, послабити, нав’язати почуття втоми.", — сказала вона.

Тихановська вважає, що ядерна кнопка може бути натиснута лише тоді, коли режими відчують, що відповіді від демократичного світу вони не отримають.

"Саме тому зараз демократичний світ повинен чітко, кристально прозоро позначати, що це неприпустимо, і що будуть вжиті заходи у відповідь. Хоча мені як білорусці про це дуже складно говорити, бо якщо кнопка буде натиснута, і зброя вилітатиме з Білорусі, то атака у відповідь буде на мою країну.", — додала лідер демократичних сил Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Білорусі ухвалили новий документ про захист країни. Згідно з новим документом, Республіка вважає себе "миролюбною країною", але на різноманітні загрози готова відповідати тактичною ядерною зброєю.