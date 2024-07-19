"Настав час змін": Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні

Дональд Трамп раніше заявляв, що закінчить війну до своєї інавгурації в січні

Кандидат у президенти США Дональд Трамп знов згадав Україну. Він вважає, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію, акцентувавши при цьому увагу на неспроможності діючої адміністрації Байдена вирішити це питання.

Таку заяву американський політик зробив під час промови на з’їзді республіканців у Мілуокі 18 липня. Подробиці повідомив Голос Америки.

Він зауважив, що Росія вторглася у Грузію, захопила Крим, а "за теперішньої адміністрації хоче захопити всю Україну". Трамп також згадав війну на Близькому Сході та "конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією".

"Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом", — заявив він, та додав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

Экс-президент США застеріг, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка зараз доступна людству.

"Ця зброя є знищувальною. Настав час змін", – сказав він.

Дональд Трамп раніше вже заявляв, що закінчить війну до своєї інавгурації в січні. Однак жодного разу політик не надав жодної конкретики щодо того, як він збирається це зробити. Під час теледебатів він розкритикував витрату мільярдів доларів на оборону України, заявивши, що Київ "не виграє війну".

Водночас Дональд Трамп визнав, що пропозиції, висунуті президентом РФ Володимиром Путіним нібито як умови для "припинення" розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".

Слід зауважити, що Трамп неодноразово озвучував наміри скоротити або повністю припинити військову та економічну допомогу Україні. Він вважає, що інші країни НАТО мають брати на себе більше відповідальності за підтримку України. Втім, це не повинно викликати великого занепокоєння в нашій державі.

Бо навіть у разі його перемоги на виборах при розробці політики Вашингтона щодо Києва братимуть до уваги не тільки позицію скептично налаштованого до України віцепрездента Джей Ді Венса, а й аналітичних центрів США.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, що президент України Володимир Зеленський готовий вислухати мирний план Дональда Трампа, якщо такий у нього є. Однак глава держави зазначив, що ця пропозиція не має порушувати суверенітет України.