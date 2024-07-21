Зупинить війну та піде з Кім Чен Ином на бейсбол? Трамп видав нові резонансні заяви

Американський політик запропонував диктатору з Північної Кореї "охолонути і розслабитися"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп провів перший передвиборчий мітинг після замаху на нього в Пенсільванії й зробив низку заяв щодо України та звернувся до диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина. Останнього він запросив на бейсбол, кажучи, що тому вже досить думати про ядерну зброю, адже її достатньо.

Трамп зазначив, що добре ладнає з Кім Чен Ином і навіть хотів би з ним провести разом час. Він запропонував диктатору "просто розслабитись" і разом сходити на матч.

"Ладити з кимось — це добре, а не погано. Я завжди казав йому (Кіму, — Ред.): "Чому б тобі не зайнятися чимось іншим?" Все, що він хоче робити, це купувати й створювати ядерну зброя. Я говорив: "Просто розслабся, остигни". У нього так багато ядерної зброї. Я сказав: Просто розслабся, ходімо на бейсбольний матч, я покажу тобі, як грати в бейсбол. Ходімо дивитися Yankees", — сказав Трамп про Ина.

У своїх заявах на тему України він сказав, що якщо займе президентське крісло, то зможе закінчити війну.

"Ще до того, як я займу Овальний кабінет, невдовзі після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цей жахливий військовий конфлікт між Росією та Україною. Я єдиний, хто може зробити таку заяву: я запобіжу третій світовій війні", — наголосив Трамп.

На передвиборчому мітингу також виступив потенційний віцепрезидент Джей Ді Венс та згадав Україну.

"Знаєте, немає нічого поганого в зміцненні національної безпеки. Коли ми воюємо, ми завдаємо ударів, і удари ці сильні, однак слід бути обережними й не намагатися втягувати Америку в кожен конфлікт на іншому кінці земної кулі. Друзі, іноді це просто не наша справа і нам слід триматися далі. Нічого в цьому такого немає, просто здоровий глузд", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні російський "президент" Володимир Путін їздив із Північну Корею з візитом до Кім Чен Ину. Після цього на перекладачі "засвітилася" допомога від північнокорейського диктатора.