Не Гарріс єдиною: ТОП-8 демократів, які можуть замінити Байдена, і їхні шанси проти Трампа

Президентом США вперше може стати жінка?

У неділю, 21 липня, 81-річний президент США Джо Байден на тлі тиску однопартійців ухвалив рішення зняти свою кандидатуру з передвиборчих перегонів. Водночас він висловив повну підтримку своїй віцепрезидентці Камалі Гарріс, закликавши обрати саме її кандидаткою у президенти від Демократичної партії.

"Телеграф" розповідає про ТОП-8 демократів, які можуть претендувати на номінацію, та їхні шанси проти Дональда Трампа.

Камала Гарріс, 59 років

Шанси на номінацію зараз: високі

Чинна посада: віцепрезидентка США в адміністрації Джо Байдена

Деталі: за законом, Гарріс автоматично займає місце Байдена, якщо він піде у відставку під час свого президентського терміну. Але це правило не працює зараз, коли 46-й президент США відмовився від участі у виборах, і партія залишилась без кандидата. Немає механізму, який би давав віцепрезиденту перевагу над іншими бажаючими вступити в передвиборчий процес. Проте, висловлена Байденом підтримка значно підвищує шанси Гарріс на номінацію, і багато впливових членів партії, як-от подружжя Білла та Гілларі Клінтонів, вже підтримали її кандидатуру.

Як усе працює на практиці? Своїм рішенням Байден "звільнив" усіх делегатів, яких зібрав протягом праймерізів — а це під 4 тисячі осіб з усіх штатів. Саме делегати під час національного з’їзду Демократичної партії віддають свої голоси, щоб обрати кандидата в президенти. Такий з’їзд запланований на 19-22 серпня в Чикаго. Раніше партійні лідери розглядали можливість провести онлайн-зустріч, щоб назвати кандидата на початку серпня, до 7 числа. Чи змінилися їхні плани через рішення Байдена, поки невідомо.

Делегати національного з'їзду мають обрати іншого претендента шляхом голосування, доки новий кандидат не отримає більшості голосів. Якщо жоден не набирає більшості, проходять додаткові тури голосування.

За правилами, делегати не зобов’язані дослухатися до думки Байдена й підтримувати названого ним наступника. За даними Reuters, через кілька годин після рішення Байдена союзники Гарріс почали обдзвонювати делегатів і голів місцевих осередків партії, щоб отримати їхню підтримку.

Сама віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що для неї велика честь отримати підтримку президента, і вона має намір "заслужити і виграти цю номінацію".

Згідно з кількома зрізами громадської думки, проведеними до того, як Байден відмовився від участі у виборах, Гарріс показувала себе в опитуваннях так само, як і він — або лише трохи краще — проти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Трамп випереджає Гарріс на два пункти з 47% підтримки проти 45%.

Але, до прикладу, опитування CNN, опубліковане на початку липня, показало, що незалежні виборці більше підтримують Гарріс — 43% проти 40% за Трампа, а помірковані виборці обох партій віддають їй перевагу з 51% проти 39%.

Однак ключова боротьба розгорнеться в "хитких" штатах, де підтримка республіканців і демократів приблизно однакова. Нове опитування Atlanta Journal-Constitution показує, що Гарріс трохи відстає від Трампа, наприклад, в Джорджії. Республіканець лідирує з 51% проти 46% у Гарріс. Схожа ситуація у Пенсільванії, де Трамп мав 48% підтримки в опитуваннях, а Гарріс — 47%. Утім суспільна думка може змінитися, коли кандидатура Байдена залишиться поза контекстом.

Камала Гарріс. Фото Getty Images

Ґретхен Вітмер, 52 роки

Шанси на номінацію зараз: середні

Чинна посада: губернаторка штату Мічиган

Деталі: будучи губернаторкою два терміни, Вітмер очолила передвиборчу кампанію 2022 року, за підсумками якої демократи в цьому "хиткому" штаті вперше за 40 років отримали повний контроль над законодавчими зборами і урядом Мічигану, нагадує The New York Times.

За багатьма припущеннями, політикиня балотуватиметься на пост президента 2028 року. Виступала категорично проти заміни Байдена на цих виборах. За даними Politico, зараз Вітмер приєдналася до плеяди демократів, які виступають на підтримку Гарріс.

Згідно з опитуваннями, у разі балотування Вітмер на п’ять пунктів поступається Трампу — 42% проти 47%.

Ґретхен Вітмер. Фото Bridge Michigan

Піт Буттіджедж, 42 роки

Шанси на номінацію зараз: середні

Чинна посада: міністр транспорту США

Деталі: Буттіджедж мав наміри висуватися в кандидати в президенти від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року, але згодом, неочікувано обійшовши багатьох конкурентів, зняв свою кандидатуру на користь Байдена. На посаді міністра зміг успішно подолати кілька публічних криз.

Буттіджедж із 43% голосів опитаних американців відстає від Трампа на чотири пункти в опитуванні CNN/SSRS.

21 липня Буттіджедж підтримав Камалу Гарріс і, за даними ЗМІ, може претендувати на номінацію віцепрезидентом у "квитку" демократів на цих виборах. Особливо після того, як в ефірі НВО "розніс" Джей Ді Венса — кандидата Трампа в віцепрезиденти.

"Тепер Камала Гарріс є тією людиною, яка може взяти факел, перемогти Дональда Трампа та стати наступником Джо Байдена на посаді президента", — написав Піт Буттіджедж у профілі в Х.

Піт Буттіджедж. Фото CNN

Ґевін Ньюсом, 56 років

Шанси на номінацію зараз: середні

Чинна посада: губернатор штату Каліфорнія.

Деталі: його часто називають можливим кандидатом на посаду президента від демократів в 2028 році. До останнього виступав на підтримку президента Байдена. Нині висловився "за" кандидатуру Гарріс.

"Жорстка. Безстрашна. Наполеглива. Оскільки наша демократія поставлена ​​на карту, а наше майбутнє під загрозою, ніхто не може краще порушити справу (відсилка до прокурорського минулого Гарріс — Ред.) проти темного бачення Дональда Трампа та скерувати нашу країну в більш здоровому напрямку, ніж віцепрезидентка Америки, Камала Гарріс", — написав він у соцмережі Х.

Ньюсом уперше гучно заявив про себе, коли на посаді мера Сан-Франциско 2004 року видав дозволи на одностатеві шлюби всупереч закону штату. Також відомий спробами вирішити проблему міських безхатьків у Каліфорнії. Вступав у відкриту конфронтацію з адміністрацією Трампа, коли той був президентом.

За даними опитувань, Ґевін Ньюсом на п’ять пунктів поступається республіканцю, маючи 43% голосів опитаних проти 48% у Трампа.

Ґевін Ньюсом. Фото Politico

Джош Шапіро, 51 рік

Шанси на номінацію зараз: середні

Чинна посада: губернатор штату Пенсільванія

Деталі: Шапіро обійняв посаду лише минулого року, проте вже вважається висхідною зіркою партії на загальнонаціональному рівні та потенційним кандидатом у президенти.

Спроба замаху на життя Дональда Трампа, яка сталася в рідному штаті Шапіро, стала найбільш складним випробуванням для його кар'єри. Однак і демократи, і республіканці високо оцінили те, як він впорався з цією трагічною подією.

"Він говорив у дусі президента, — сказав один з демократів у Пенсільванії. — Він справді вміє вибирати правильний тон у таких ситуаціях і звертатися до потрібних людей".

У Пенсільванії в опитуваннях, проведених 17-18 липня, Шапіро (47%) випереджав Трампа (43%).

Нині Джош Шапіро — теж серед можливих кандидатів у віцепрезиденти.

Джош Шапіро. Фото Spotlight PA

Джей Роберт Прітцкер, 59 років

Шанси на номінацію зараз: середні

Чинна посада: губернатор штату Іллінойс

Деталі: Прітцкер відомий як один із найбільш палких критиків Дональда Трампа.

"Бізнесмен-мільярдер – спадкоємець мережі готелів Hyatt – критикує Трампа в соціальних мережах.

Після дебатів він назвав Трампа "брехуном" і сказав, що він "людина, засуджена за 34 пунктами, яка піклується лише про себе", — описує BBC.

Всередині Штатів запам’ятався тим, що захистив право жінок на аборт в штаті Іллінойс і оголосив його "штатом-прихистком" для жінок, які вирішили з тих чи інших причин перервати вагітність. Також за його керівництва в штаті було заборонене володіння штурмовою зброєю.

При цьому Прітцкер (43%) поступається Трампу (46%) на три відсотки в опитуванні Data for Progress. Опитування Ipsos показало, що 34% виборців вибрали б Прітцкера, якби він був у списку, проти 40% за Трампа.

Прітцкер зробив заяву після виходу Байдена з перегонів, але не висловив намірів балотуватися замість нього.

"Можливо, найбільш важливим є те, що президент Байден відновив гідність Овального кабінету, повернувши в Білий дім державну мудрість і честь, які були ознаками його років служби", — сказав він.

Джей Прітцкер — також серед потенційних кандидатів на пост віцепрезидента у майбутній команді Камали Гарріс.

Джей Роберт Прітцкер. Фото Fox News

Мішель Обама, 60 років

Шанси на номінацію зараз: низькі

Чинна посада: громадська діячка

Деталі: Мішель Обама стала першою в історії США першою леді афроамериканського походження та запам’яталася низкою важливих ініціатив у цьому статусі, започаткувавши програми боротьби з дитячим ожирінням, підтримки військовослужбовців та їхніх сімей, доступної освіти для молоді.

Вона відіграла неабияку роль під час президентської компанії Барака Обами 2008 року, коли майже полишила власну кар’єру, щоб підтримати чоловіка. Десятки заходів та інтерв’ю, кілька виступів на "Шоу Опри Вінфрі", власні промови для президентської кампанії, які вона читала без жодних записок, зробили її популярною медійною особою.

Час від часу природньо ім’я Мішель Обами з’являється серед рейтингів тих, кого американці хотіли б бачити своїм президентом. Раніше команда Обами неодноразово повідомляла, що вона не планує балотуватися на посаду 2024 року.

Але у заяві офісу Барака Обами після виходу Байдена з передвиборчої кампанії, так і не було згадано Гарріс, що породило чутки ніби колишній президент не підтримує її кандидатуру та виступає за відкритий відбір.

"Найближчими днями ми будемо плавати у незвіданих водах, — йдеться у заяві. — Але в мене є надзвичайна впевненість, що лідери нашої партії зможуть створити процес, з якого вийде видатний кандидат".

Мішель Обама. Фото CNN

Джо Манчін, 76 років

Шанси на номінацію зараз: низькі

Чинна посада: сенатор Західної Вірджинії

Які шанси: за даними The Guardian, він роками розглядав можливість балотуватися від Демократичної партії. Манчін працює в Сенаті з 2010 року та є головою комітету з енергетики та природних ресурсів.

"Він наполегливо працював, щоб зміцнити свою підтримку в Західній Вірджинії, водночас часто відверто критикуючи Демократичну партію. Зіштовхнувшись із важкою боротьбою за переобрання, Манчін оголосив минулого року, що не балотуватиметься на новий термін у Сенаті США, і в травні він залишив Демократичну партію", — описує медіа.

Утім, 21 липня з’явилася інформація, що він розглядає можливість перереєструватися як демократ і кинути виклик Гарріс.

Соціологічних досліджень щодо його кандидатури не проводилося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Дональд Трамп вимагає ще одні дебати — вже із новим кандидатом від демократів.