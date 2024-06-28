"Між нами океан, між ними – ні": Трамп розкритикував допомогу Україні та "наїхав" на НАТО

За його словами, США нібито витратили на підтримку України "дуже великі гроші"

Експрезидент США Дональд Трамп під час дебатів з чинним президентом Джозефом Байденом розкритикував надання допомоги Україні та вчергове заявив, що нібито припинить війну ще до того, як стане президентом. За його словами, війна в Україні – це "війна, яка не повинна була початися".

Трамп двічі не відповів на пряме питання ведучого, чи подобаються йому умови, які висунув Україні диктатор Володимир Путін. Замість цього Трамп почав критикувати Україну, президента України Володимира Зеленського та адміністрацію США за надання Україні військової допомоги.

За його словами, США нібито витратили на підтримку України "дуже великі гроші" – понад 200 мільярдів доларів США. Також Трамп обурився, що Європа нібито надає Україні значно менше підтримки, ніж Сполучені Штати, тому потрібно змусити НАТО більше фінансувати підтримку України. Окрім того, він звинуватив Байдена у слабкості, а Зеленського назвав "кращим продавцем своєї ідеї".

"Байден заохотив Росію діями в Афганістані. І ХАМАС ніколи б не напав на Ізраїль. За мого президенства Іран був банкротом, тому не було терору. Я б поговорив з путіним й закінчив би війну. Я навіть закінчу війну перед тим, як вступлю на посаду президента. Але умови путіна для мене неприйнятні… Європа дає значно менше грошей, ніж ми. Між нами океан, між ними – ні", – заявив він.

Президент США Джозеф Байден у відповідь на це нагадав, що Путін на Україні не зупиниться, а почне велику війну у Європі, атакувавши країни НАТО – війну, якої США хочуть уникнути. Путін хоче відновити радянську імперію, тому переговори з ним зараз – це пуста справа. Окрім того, допомогу Україні надають озброєнням, а не "живими грошима", тому аргументи Трампа є маячнею.

Як писав "Телеграф", нещодавно радники кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Вони пропонують йому у разі обрання президентом заморозити війну в Україні по лінії фронту.

При цьому чутки про так звані "мирні плани", які існують у Трампа, ходять вже не вперше. Так, президент України Володимир Зеленський на початку червня жорстко розкритикував подібні плани Трампа припинити війну в Україні, змусивши Україну піти на поступки російським терористам. Він зазначив, що такі плани є небезпечними для всього світу. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні, а піде далі з війною на країни НАТО.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Трамп у разі перемоги на виборах має намір змусити Україну відмовитись від частини територій. У Трампа ці повідомлення назвали "фейковими новинами", але не стали вдаватися до конкретики щодо його реальних планів.