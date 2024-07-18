Соратник Трампа Венс офіційно став кандидатом у віце-президенти США: що він говорив про Україну

Під час свого виступу він не згадував про Україну, але підкреслив, що союзники по всьому світу "розподілять тягар забезпечення миру в усьому світі"

Сенатор від штату Огайо республіканець Джей Ді Венс офіційно прийняв номінацію на посаду віце-президента США на Національному з’їзді Республіканської партії Мілуокі. Він виступив із промовою та зробив кілька заяв.

Це був перший раз, коли Венс виступав на з’їзді, а також вперше, коли він був присутній на ньому. Його представила його дружина, Уша Венс, судовий адвокат та колишній судовий клерк. Про це пише CNN.

Під час свого виступу він не згадував про Україну, але підкреслив, що союзники по всьому світу "розподілять тягар забезпечення миру в усьому світі".

"Разом ми зробимо все, щоб наші союзники внесли свою справедливу частку в забезпечення національної безпеки і безпеки в усьому світі. Разом ми відправлятимемо своїх дітей на війну лише тоді, коли це буде абсолютно необхідно, але президент Трамп зробить так, щоб цього не потрібно було робити. Але якщо ми вдаримо, то ми вдаримо дуже сильно", – сказав ді Венс.

Він також заявив, що Дональд Трамп "ставить Америку на перше місце" і при цьому критикував нинішнього президента США Джо Байдена. Венс вважає, що він завдав шкоди таким громадам, як та, де він виріс в Огайо.

Джей Ді Венс звернувся до виборців робітничого класу. Він сказав, що цей момент стосується всіх.

"Це про робітників автомобільної промисловості в Мічигані, які запитують, чому політики, які не мають відношення до справи, знищують ваші робочі місця.

Це про робітника фабрики у Вісконсині, який робить речі своїми руками й пишається американською майстерністю.

Йдеться про енергетики з Пенсільванії та Огайо, які не розуміють, чому Джо Байден готовий купувати енергоносії у диктаторів у всьому світі, коли він міг би купувати їх у працьовитих американців тут, у своїй власній країні», — наголосив Венс.

Що Венс говорив про Україну

2022 року він відверто закликав не допомагати Україні. Від Венса звучали фрази "Скільки це ще триватиме і скільки це буде коштувати?".

Він також виступає проти членства України в НАТО і вважає, що Київ має піти на "значні територіальні поступки", називаючи це "єдиним виходом із конфлікту".

Водночас Венс мав цікавий вислів про Путіна, який також показує його позицію:

"Я ніколи не стверджував, що Путін є доброю і дружньою людиною. Я стверджував, що це людина з особливими інтересами, і Сполучені Штати повинні реагувати на цю людину з особливими інтересами. Але той факт, що він поганець, не означає, що ми не можемо займатися елементарною дипломатією та розставляти пріоритети на користь Америки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні Дональд Трамп обрав віце-президентом Джей Ді Венса, який відомий своєю суперечливою позицією щодо України.