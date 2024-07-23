"Проект 2025": как Трампу предлагают закончить войну в Украине

Что такое "Проект 2025", который демократы называют планом действий Дональда Трампа в случае его избрания?

Одним из аргументов части американцев не голосовать за Дональда Трампа является "Проект 2025" (англ. Project 2025). Это радикальная консервативная дорожная карта для следующего президента-республиканца.

Тезис об опасности проекта в своей предвыборной кампании активно используют демократы. После того, как Джо Байден вышел из президентской гонки, его преемница Камала Харрис сразу подчеркнула, что в случае избрания избавится от "Проекта 2025".

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию — и нашу нацию — чтобы победить Дональда Трампа и его экстремальный "Проект 2025"", — написала она в соцсети X.

Кто стоит за разработкой этого плана, и что в нем говорится о политике США относительно войны в Украине — далее в материале "Телеграфа".

От Рейгана до Трампа

Авторами "Проекта 2025" выступают специалисты аналитического центра "Фонд "Наследие" (англ. Heritage Foundation), основанного в Вашингтоне в 1973 году. Фонд считается одной из самых влиятельных консервативных исследовательских организаций в Соединенных Штатах.

Его тесное сотрудничество с Белым домом берет начало в 1980 году, когда президентом был избран республиканец Рональд Рейган. Фонд предоставил его переходной команде детальные политические предписания по всему: от налогов и регулирования до торговли и национальной обороны. Это был 1100-страничный "Мандат на лидерство".

"Новый президент использовал "Мандат", чтобы помочь воплотить свое видение мира, свободного от коммунизма, экономики, которая не разбивала мечты людей высокими налогами и правилами, и Америки, которой мир мог бы снова восхищаться. Он дал копии каждому члену своего кабинета. Результат: почти две трети из 2000 рекомендаций "Мандата" были приняты или протестированы администрацией Рейгана", — говорится на сайте "Наследия".

Во время своего второго срока Рейган снова обратился в фонд за идеями. Во времена президентства демократа Билла Клинтона предложения "Наследия" стали основой для реформы системы социального обеспечения, направленной на то, чтобы помочь людям с низким уровнем дохода начать выходить на работу.

Весомым было влияние организации и на внешнюю политику. С середины 1990-х годов "Фонд "Наследие" предупреждал, что лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен и радикальное исламистское движение "Талибан" окажутся ядовитой смесью. Поэтому после атаки 11 сентября 2001 года фонд поддержал администрацию Джорджа Буша в войнах в Афганистане и Ираке.

В то же время администрацией Дональда Трампа, как отчитывается фонд, было принято 64% их предписаний. Приблизительно 70 бывших сотрудников "Наследия" тогда работали в переходной команде новоизбранного президента Трампа или стали частью его администрации.

Организация пошла дальше и выступила с новым "Мандатом на лидерство" и связанным с ним "Проектом 2025", содержащим наставления для следующего президента от Республиканской партии для его первых 180 дней у власти.

"Действия либеральных политиков в Вашингтоне создали отчаянную потребность и уникальную возможность для консерваторов начать устранять вред, нанесенный левыми, и построить лучшую страну для всех американцев в 2025 году", — так звучит цель 900-страничного плана.

Среди достаточно контроверсионных предложений организации:

перевод всей федеральной бюрократии, включая Министерство юстиции, под прямой президентский контроль — идея, известная как "теория единой исполнительной власти";

кардинальный пересмотр работы ФБР и ряда других федеральных агентств, а также полная ликвидация Департамента образования;

введение ограничений на доступ женщин к абортам, включая отмену одобрения таблеток для экстренной контрацепции;

строительство дополнительных стен на границе с Мексикой;

запрет порнографии;

содействие федерального правительства гетеросексуальным бракам, которые "основываются на Библии и подтверждаются социальными науками";

возобновление плана Трампа по открытию большей части Национального нефтяного резерва Аляски для аренды и разработки, против чего выступал ряд эко-активистов.

Отдельные разделы "Мандата" посвящены внешней политике и, конечно, войне в Украине.

Три варианта по Украине

В документе признают, что одной из проблем, "резко разделяющей консерваторов", является война России против Украины. Впрочем, следующий президент-республиканец в случае избрания должен определить курс США по этому поводу.

Далее описываются три взгляда, какой может быть конечная цель:

Первый – поражение Путина.

"Одна школа консервативного мнения считает, что, поскольку незаконная агрессивная война Москвы против Украины затягивается, Россия создает серьезные вызовы интересам США, а также миру, стабильности и порядку в Европе после Холодной войны. Эта точка зрения аргументирует продолжение участия США, включая военную помощь, экономическую помощь и присутствие войск НАТО и США, если это необходимо. Конечной целью конфликта должно стать поражение президента России Владимира Путина и возвращение к границам, которые были до вторжения", — описывается в мандате.

Второй – переговоры.

"Другая школа консервативного мнения отрицает, что поддержка США Украиной вообще отвечает интересам национальной безопасности Америки. Украина не является членом НАТО и является одним из наиболее коррумпированных государств в регионе. Европейские страны, непосредственно пострадавшие от конфликта, должны помогать в защите Украины, но США не должны продолжать свое участие. Эта точка зрения предусматривает скорейшее прекращение конфликта путем переговорного урегулирования между Украиной и Россией".

Напряжение между этими точками зрения породило еще один подход, представляемый в мандате.

Третий – интересы США в приоритете.

"Каждое решение по внешней политике должно прежде всего поддаваться вопросу: что в интересах американского народа? Военное участие США должно четко соответствовать интересам Штатов; быть финансово ответственным; и защищать американскую свободу и суверенитет, одновременно признавая коммунистический Китай самой большей угрозой интересам США.

Таким образом, что касается Украины, дальнейшее участие США должно быть полностью оплачено ; ограничиваться военной помощью (в то время как европейские союзники занимаются экономическими потребностями Украины); и иметь четко определенную стратегию национальной безопасности, которая не рискует жизнью американцев".

Усиленное внимание в новой версии "Мандата на лидерство" отведено китайской угрозе. Следующий президент-консерватор "имеет возможность наметить новый путь, который признает Китай определяющей угрозой интересам США в 21 веке".

Планируется, что именно фактор КНР должен являться приоритетом для оборонного планирования Америки. А для борьбы с угрозой России в Европе должны активизироваться союзники Штатов. Это один из тезисов, который часто повторяет Дональд Трамп: что европейские страны должны делать больше и для собственной защиты, и для поддержки Киева.

Среди прочего выдвигается предложение, чтобы будущий консервативный президент "скинул ожидания Европы", в частности, по обмену разведданными между США и странами-членами Евросоюза. Мол, ограничения на экспорт данных являются частью торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном. "Соединенные Штаты никогда серьезно не выступали против ЕС; сейчас самое время", — утверждают авторы.

Ранее западные СМИ подтверждали, что Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обмена разведданными с европейскими партнерами, в частности, информацией, помогающей Украине отражать российское вторжение.

Трамп открещивается от "Проекта 2025"

Представители "Фонда "Наследие" в ноябре 2023 года сообщили, что проинформировали о своем плане всех участников кампании республиканцев, которые были на то время — Дональда Трампа, Рона ДеСантиса и Никки Хейли.

Однако Трамп неоднократно дистанцировал себя от консервативного плана действий и заявлял, что "не знает, кто за этим стоит".

"Я ничего не знаю о "Проекте 2025". Я не согласен с некоторыми вещами, которые они говорят, и кое-что из этого совершенно бессмысленно и ужасно", — недавно написал бывший президент в социальных сетях.

CNN привело доказательства, что это не так. В ходе расследования журналисты обнаружили, что на самом деле около 240 человек связаны как с "Проектом 2025", так и с Трампом. Директор проекта Пол Данс являлся руководителем аппарата Управления персоналом США при Трампе.

Десятки других людей, которые работали в правительстве республиканца, занимают должности в консервативных группах и консультируют "Проект 2025", включая бывшего руководителя штаба Марка Медоуза и давнего советника Стивена Миллера.

Эти группы также включают нескольких юристов, глубоко вовлеченных в попытки Трампа остаться у власти, таких как его адвокат по делу импичмента Джей Секулоу и два юридических архитектора его неудачной попытки отменить президентские выборы 2020 года, Клета Митчелл и Джон Истман.

"Большое совпадение между "Проектом 2025" и вселенной союзников, советников и бывших сотрудников Трампа усложняет его попытки дистанцироваться от этой работы", — признает CNN.

Повестка дня 47

Публичный план Дональда Трампа на следующий срок называется "Повестка дня 47" — отсылка к тому, что следующий глава государства будет 47-м президентом страны.

Отдельный раздел плана касается Украины и называется "Президент Трамп призывает к немедленной деэскалации и миру".

В формате видеообращения, датированного февралем 2023 года, республиканец обещает закончить войну за 24 часа.

"Если бы я был президентом, российско-украинская война никогда бы не произошла, — говорит кандидат в президенты. — Никогда за миллион лет. Но даже сейчас, будь я президентом, я смог бы договориться о прекращении этой ужасной войны, которая быстро обостряется, через 24 часа".

Он утверждает, что давно пора для всех сторон стремиться к мирному урегулированию, "прежде чем эта ужасная катастрофа выйдет из-под контроля и приведет к Третьей мировой войне".

"Мы должны закончить эту бессмысленную войну и требовать мира в Украине сейчас, пока не стало еще хуже", — подчеркивал он.

В некоторых пунктах официальной программы Трампа можно найти совпадения с предложениями "Проекта 2025". Лишь время покажет, какой процент консервативных предложений претворит в жизнь республиканец в случае возвращения в Белый дом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о ТОП-8 демократах, которые могут заменить Байдена, и каковы их шансы против Трампа.