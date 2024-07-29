Досить затягувати та боятися: півтори сотні вчених вимагають від НАТО прийняти Україну в Альянс

Вступ України до НАТО не створить будь-яких додаткових стимулів для агресії російського терористичного режиму

Північноатлантичний Альянс повинен припинити політику умиротворення агресора – російських терористів – та терміново прийняти Україну в НАТО. Це дозволить припинити війну та захистить Україну від повторного нападу.

Про це сказано у листі до керівників НАТО, який підписали 158 науковців з найвідоміших університетів Європи, США та інших країн, пише британське видання The Guardian. Зазначається, що НАТО повинно припинити лякати себе жупелом "ескалації" та "війни з Росією".

У листі зазначається, що вступ України до НАТО не створить будь-яких додаткових стимулів для агресії російського терористичного режиму. Росія і без вступу України до Альянсу "повна рішучості знищити Україну і не потребує додаткової мотивації для цього". Підписанти та автори листа нагадали, що російський режим досі не напав на жодну країну НАТО, оскільки він боїться. Натомість терористи атакували та окуповували тільки нейтральні країни

"Запрошення України до НАТО стало б остаточним кроком у бік від політики умиротворення і назад до верховенства міжнародного права та захисту прав людини", – сказано у листі.

У документі також нагадується, що Росія спокійно сприйняла вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, не ризикнувши діяти якось інакше, ніж словесно. Тобто це доводить, що Росія намагається завадити членству України в Альянсі тільки тому, що це зробить неможливою її подальшу агресію проти України.

Як повідомлялося раніше, генсек організації Єнс Столтенберг назвав п’ять елементів "мосту в НАТО" для України. При цьому він додав, що поки в Україні триває війна, про вступ до Альянсу не йдеться.

В Угорщині вважають, що членство України в НАТО нібито неможливе, оскільки існує ризик прямого конфлікту з російськими терористами. Не дивно, що чергову антиукраїнську заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.