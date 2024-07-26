Геноцидна війна, вічний мир у складі НАТО та втрата територій: головні заяви з інтерв'ю посла України в Туреччині

Окупація є "найжахливішою" війною

Посол України в Туреччині Василь Боднар назвав вторгнення Росії на територію України "геноцидною війною". Припинення якої полягає в захисті територіальної цілісності України.

Про це він розповів в інтерв'ю Euronews. У якому підіймав тему не тільки війни РФ та України, а й ролі Туреччини у переговорах та мети Києва вступити до НАТО.

Головні заяви Василя Боднара:

Тимчасове припинення вогню зіграє на руку тільки Росії, яка укріпить свої позиції ще більше і почне атакувати ще завзятіше. "Припинення вогню означає, що 25 відсотків території України залишається під контролем РФ. Агресор виграє час, щоб посилити свої сили, щоб зміцнити свої можливості та відновити напади", — пояснив Боднар. Вторгнення Росії в Україну це справжня "геноцидна війна". Посол наголосив, що за своїми масштабами окупація є "найжахливішою" війною, яку світ бачив після Другої світової війни. Вступ України до НАТО означатиме "вічний мир". Проте альянс не має наміру провокувати Росію чи створювати зміни в геополітичному вимірі з метою приєднання до нього. НАТО бачить "російську загрозу" і не хоче ескалації конфлікту. Водночас Вашингтон готовий прийняти Київ до альянсу, але є країни, які категорично наразі проти, зокрема, Словаччина. "Промінь надії" на вступ до ЄС для України все ж є, адже початок переговорів про членство зараз "ніхто не очікував". Туреччина намагається створити гуманітарний коридор для полонених та цивільних. Анкара неодноразово доводила, що відіграє не останню роль у створенні миру між Росією та Україною. "Туреччина є важливою частиною кроків, зроблених на шляху до миру", — каже Боднар.

Окрім цього український посол наголосив, що Анкара працює і над допомогою Україні в оборонній промисловості. Зокрема, співпрацює з Baykar Makina в різних вимірах, включаючи створення заводу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Туреччина категорично проти відправлення військ НАТО до України.