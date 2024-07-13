"Ми не можемо чекати 75 років": Кулеба розкритикував НАТО за небажання запрошувати Україну

Україна сподівається на дотримання обіцянок Альянсу, зокрема у сфері військової допомоги

Україна вітає рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо підтримки вступу України до Альянсу. Проте Україна наголошує на тому, що вона повинна вступити в лави НАТО в осяжному майбутньому, оскільки довго чекати Київ не стане.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю телеканалу CNN. Він зазначив, що Україна не буде чекати ще 75 років, коли НАТО нарешті вирішить реалізувати свої обіцянки щодо її вступу.

"Ми будемо повністю раді, коли Україна стане членом НАТО. І обіцянка цього буде втілена. Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях протягом останніх двох днів про те, що шлях до членства незворотний, що Україна буде в НАТО. Але ми не можемо чекати ще 75 років, аби відсвяткувати вступ України. Це має статись раніше, а не пізніше. Бо це єдиний шлях, аби гарантувати стратегічну безпеку та стабільність у Євроатлантичному регіоні", – сказав він.

Кулеба також додав, що на саміті НАТО Україна почула обіцянки про додаткову військову допомогу та багато систем протиповітряної оборони. Інша обіцянка, яка була почута – це рішення про "незворотний шлях" Києва в НАТО. Україна сподівається на дотримання обіцянок, зокрема у сфері військової допомоги: зараз потрібно забезпечити ЗСУ зброєю, щоб тримати оборону.

Як повідомлялося раніше, генсек організації Єнс Столтенберг назвав п’ять елементів "мосту в НАТО" для України. При цьому він додав, що поки в Україні триває війна, про вступ до Альянсу не йдеться.