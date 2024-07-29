Хватит затягивать и бояться: полторы сотни ученых потребовали от НАТО принять Украину в Альянс

Вступление Украины в НАТО не создаст каких-либо дополнительных стимулов для агрессии российского террористического режима

Североатлантический альянс должен прекратить политику умиротворения агрессора – российских террористов – и срочно принять Украину в НАТО. Это позволит прекратить войну и оградит Украину от повторного нападения.

Об этом говорится в письме к руководителям НАТО, которое подписали 158 ученых из самых известных университетов Европы, США и других стран, пишет британское издание The Guardian. Отмечается, что НАТО должно перестать пугать себя жупелом "эскалации" и "войны с Россией".

В письме отмечается, что вступление Украины в НАТО не создаст каких-либо дополнительных стимулов для агрессии российского террористического режима. Россия и без вступления Украины в Альянс "полна решимости уничтожить Украину и не требует дополнительной мотивации для этого". Подписанты и авторы письма напомнили, что российский режим до сих пор не напал ни на одну страну НАТО, поскольку он боится. Террористы атаковали и оккупировали только нейтральные страны.

"Приглашение Украины в НАТО стало бы окончательным шагом в сторону от политики умиротворения и обратно к верховенству международного права и защиты прав человека", — говорится в письме.

В документе также напоминается, что Россия спокойно восприняла вступление Финляндии и Швеции в НАТО, не рискнув действовать иначе, чем словесно. То есть это доказывает, что Россия пытается помешать членству Украины в Альянсе только потому, что это сделает невозможной дальнейшую агрессию против Украины.

Как сообщалось ранее, генсек организации Йенс Столтенберг назвал пять элементов "моста в НАТО" для Украины. При этом он добавил, что пока в Украине идет война, о вступлении в Альянс речь не идет.

В Венгрии считают, что членство Украины в НАТО якобы невозможно, поскольку существует риск прямого конфликта с российскими террористами. Неудивительно, что очередное антиукраинское заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.