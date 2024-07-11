Угорщина знову проти? Сійярто зробив заяву щодо членства України в НАТО

Сійярто розповів, чому Угорщина погодилася підписати декларацію саміту НАТО

В Угорщині вважають, що членство України в НАТО нібито неможливо, оскільки існує ризик прямого конфлікту з російськими терористами. Не дивно, що чергову антиукраїнську заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Угорського міністра процитував речник угорського уряду Золтан Ковач. За словами Ковача, Сійярто заявив що у НАТО нібито виникають "суперечності" через питання України.

"Він наголосив на суперечності в підході НАТО, зазначивши, що, хоча деякі лідери пропонують тісніші зв'язки, вони знають, що повноправне членство неможливе", – написав він.

Окрім того, Сійярто розповів, чому Угорщина погодилася підписати декларацію саміту НАТО. Виявляється, Будапешт вже готується блокувати вступ України, оскільки угорський міністр визнав – головним для Угорщини була умова про одноголосну ухвалу прийняття України в НАТО у майбутньому.

"Він також розкритикував зміну критеріїв хорошого союзника по НАТО, які тепер, схоже, включають підтримку України, а не фокус на колективній обороні та внутрішній силі", – додав Ковач.

Як повідомлялося раніше, генсек організації Єнс Столтенберг назвав п’ять елементів "мосту в НАТО" для України. При цьому він додав, що поки в Україні триває війна, про вступ до Альянсу не йдеться.

Нагадаємо, агентство AFP із посиланням на власні джерела повідомило, що на саміті у Вашингтоні лідери НАТО навряд чи зроблять офіційне запрошення Україні стати членом Альянсу.