Столтенберг назвав 5 складових "мосту до членства в НАТО" для України

Країни НАТО готові й надалі підтримувати Україну та допомагати їй стати членом Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав п’ять основних складових так званого "моста" до Альянсу для України. За його словами, до закінчення війни з Росією мови про членство в НАТО не може йти.

Про це він заявив під час саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Телеграфа". Столтенберг також додав, що перед прийняттям нашої країни до Альянсу необхідно переконатися, що війна справді закінчилася.

Першою складовою є командування НАТО для координації підтримки України. Це дозволить полегшити та забезпечити навчання та доставку допомоги до країни. За оцінками Столтенберга, це буде близько 700 осіб, які візьмуть на себе більшу частину того, що США зробили досі, керуючи координацією допомоги в галузі безпеки та навчання. Базуватиметься командування у Вісбадені, Німеччина, а також логістичні вузли та центри у східній частині альянсу.

Друга складова – продовження фінансової допомоги та виділення грошей на допомогу Україні.

"Це буде довгострокова обіцянка підтримувати Україну, не в останню чергу, щоб надіслати сигнал президенту Путіну про те, що ми не можемо чекати. Тому що парадокс полягає в тому, що чим сильнішим і чим більше ми віддані довгостроковій підтримці України, тим швидше ця війна може закінчитися. Отже, це те, що нам потрібно зробити", — сказав генсек НАТО.

Третя складова – це військова допомога. Столтенберг нагадав про нові заяви союзників про постачання систем ППО та літаків F-16. Четверта складова – двосторонні угоди про безпеку. Вже 20 аналогічних угод укладено Україною із союзниками з країн НАТО.

П’ята складова – це новий навчальний центр у Бидгощі, Польща. Це допоможе розвивати військовий потенціал України й дедалі більше поєднувати його зі стандартами НАТО.

"І разом ці п’ять елементів становлять міст до членства України в НАТО. А пізніше сьогодні ми побачимо формулювання, яке узгоджується з декларацією НАТО про те, як забезпечити наближення України до членства в НАТО. Отже, це п’ятірка", — резюмував Генсек.

Також він додав, що ці п’ять елементів необхідні для того, щоб "як тільки настане час", Україна могла негайно стати членом НАТО. Але коли саме це станеться, сказати ніхто не береться.

"Я не можу назвати вам дату, тому що, як ви знаєте, у цьому альянсі має бути консенсус з приводу членства. Але що я можу сказати, то це те, що коли бойові дії в Україні припиняться, ми повинні переконатися, що це дійсно кінець", — підкреслив Єнс Столтенберг.

Також "Телеграф" розповідав про те, як Китай допомагає РФ воювати проти України. В НАТО засудили дії влади Піднебесної.