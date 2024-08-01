Стрімко погладшав та погано бачить: чим може хворіти Лукашенко

У серпні картопляному фюреру виповниться 70 років

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стрімко набрав вагу та нібито має проблеми зі здоров'ям. Про це свідчать фото, які публікують у мережі після зустрічі картопляного фюрера з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє білоруське опозиційне видання "Зеркало", така надлишкова вага може бути пов'язана з віковими хворобами. Адже наприкінці серпня Лукашенко виповниться 70 років.

За словами кореспондентів, лідер республіки нібито не може відновитись після операції на колінному суглобі та втратив гостроту зору. Про останнє свідчить те, що він часто вдягає окуляри, аби прочитати текст та картки-підказки, написані дуже великим шрифтом.

Водночас кореспонденти припускають, що цукровий діабет другого типу може вливати і на стрімкий набір надмірної ваги, і на зір.

"Про нібито діабет у Лукашенка ходять чутки останні кілька років. Припущення підкріплюються різними "доказами": тим, що у політика погіршився зір чи виглядом кистей його рук на знімках", — пише видання.

Водночас, якщо у Лукашенка дійсно діабет другого типу, то середня тривалість життя, за дотримання режиму та дієти, сягає 80 років. У серні 2024 йому виповниться 70 років.

Зауважимо, що проблеми зі здоров'ям у картопляного фюрера фіксувались і раніше. Так, напочатку липня після прибуття до Астани Лукашенку стало погано. Як тоді писало російське видання "Дождь", він сам зійшов літаковим трапом, хоч і виглядав не зовсім здоровим.

Проте вже через півтори-дві години його стан різко погіршувався на очах в учасників саміту Шанхайської організації співробітництва. Наступного дня, 5 липня, Лукашенко все ж таки з'явився на саміті і навіть виступав там, але при цьому виглядав дуже погано.

Нагадаємо, що на параді перемоги в Москві 2023 року Лукашенку стало зле. Тоді білоруського диктатора довелося відвозити на "швидкій". Він не зміг пройти площею з Путіним на покладання квітів, його везли на електромобілі, а на руці були помітні бинти. Після цього "параду" білоруський диктатор швидко повернувся до Мінська.

Раніше "Телеграф" писав, що лідер демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська розповіла, коли Путін та Лукашенко наважаться натиснути ядерну кнопку.