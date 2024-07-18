У Лукашенка скоро "перевибори": Тихановська розповіла, чи вийдуть білоруси на протести

Лукашенко боїться себе кимось замінити

Вже наступного року у Білорусі плануються пройти псевдовибори самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Тому більшість починає хвилювати питання, яку саме тактику він обере цього року або можливо посадить на це місце когось зі своїх синів.

Відповіді на ці питання "Телеграфу" дала лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська у матеріалі: "Лукашенко без Путіна не протримається і кілька днів. Але зараз вони залежать від іншої країни".

"Псевдовибори — це точно. Навіть це слово тут неможливо використати. Це призначення Лукашенка самого себе самим собою. І які він зараз продумує комбінації в голові — замінити себе кимось чи ні — ми можемо тільки здогадуватися, бо експерти кажуть різне. Дехто вважає, що він може взагалі не організовувати цей "ритуал", бо дуже боїться білорусів", — каже вона.

Попри це, на думку Тихановської, він також боїться себе кимось замінити, адже всю цю структуру протягом 30 років будував під себе, і не буде нової людини, яка змогла б його ось так вдало замінити. Водночас у цій ситуації найголовніше, що білоруси не приймуть нікого — ні його синів, ні якогось російського ставленика, ні когось, кого він замість себе поставить.

"Це буде постійна країна турбулентності. Білоруси не змиряться і продовжуватимуть тиск на режим. Тому він скільки завгодно може маніпулювати", — додає лідерка демократів.

Вона наголошує, що жодному білорусу буде неможливо виставити свою кандидатуру на ці фейкові вибори. Водночас можуть бути превентивні масові затримання, якщо цей "ритуал" відбудеться.

"І не дай Боже хтось вирішить показати героїзм і зареєструватися кандидатом. Це дорога до в’язниці", — каже Тихановська.

За її словами, у будь-якому випадку потрібно скористатися цією ситуацією. Але це не той тригер, який виведе людей на вулицю, бо тригер має бути дуже чітким і зрозумілим в плані того, що переламає ситуацію в країні. А перепризначення Лукашенком самого себе — це не тригер для білорусів.

"Але провести якусь велику кампанію антирежимну, або проєвропейську, або проукраїнську на тлі, як момент — це, звісно, ми зробимо", — додає лідерка демократичних сил.

Раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко віддав наказ військам на кордоні України, адже ситуація дійшла до розв’язки.