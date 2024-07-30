Шукає опору та важко дихає: стан здоров'я Лукашенка викликає запитання (відео)

Політику 69 років

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який нещодавно започаткував новий турнір замість Олімпіади, скоріше за все, має серйозні проблеми зі здоров’ям. Такий висновок можна зробити, переглянувши відео його візиту до Росії.

Відео було зняте, коли Лукашенко та Путін особисто зустрічались на російському острові Валаамі. Ролик поширили у соцмережах.

Якщо уважно придивитись, то можна помітити, наскільки невпевнено рухається білоруський політик. У нього шатка хода. Він дуже обережно спускається сходами та постійно в усьому шукає опору, спираючись на різні предмети.

У Лукашенка важке дихання навіть після ходьби. На відео він також жаліється на спеку.

Автор ролика звертає увагу і на фігуру білоруського диктатора. У порівняні з Путіним він виглядає дуже об’ємним та ніби набряклим. Зазначимо, що офіційно жодних повідомлень про хворобу Лукашенка не було.

Нагадаємо, що нещодавно виповнилось рівно 30 років з дня, як Олександр Григорович зайняв посаду президента Білорусі. Починав він як антикорупціонер та демократ, проте став диктатором. Цивілізований світ не визнає результати президентських виборів 2020 року, на яких Лукашенко нібито переміг.

Його головною опоненткою на виборах була опозиціонерка Світлана Тихановська. Вона вимушена була тікати у Європу. Вона розповіла, що насправді приховується за погрозами Лукашенка розпочати війну з НАТО.

Ще частіше виникають запитання про здоров’я Володимира Путіна. Останні роки ходять чутки, нібито у нього онкологія та хвороби з серцем.

"Телеграф" раніше писав, скільки часу оточення Путіна зможе приховувати його смерть. Якщо це станеться, то їм потрібна буде пауза.