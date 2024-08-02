Обмін ув'язненими з Путіним зіграв проти Трампа: подробиці

"Ефект вуха" відійшов на другий план

Обмін політв'язнів між Росією та США зіграв на руку передвиборчій кампанії демократів. Шанси Камали Гарріс перемогти у гонці різко збільшуватимуться.

Про це "Телеграфу" розповів російський правозахисник, засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін у матеріалі "Путін відкрив "скриньку Пандори". Правозахисник про тривожні наслідки обміну між РФ та Заходом".

За словами Осєчкіна, наразі гостро стоїть питання, яким курсом піде Америка на тлі обміну політв'язнів. Для адміністрації Джо Байдена було важливо виконати свою обіцянку перед сім’єю Евана Гершковича. Йому було важливо повернути журналіста з кількох причин.

"Звичайно ж, зараз ця історія максимально розкручуватиметься у західній пресі. Навіть нейтральні ЗМІ оцінюватимуть позитивно цю подію", — каже правозахисник.

А такий піар сприятиме передвиборчій кампанії демократів та різко підвищить шанси Камали Гарріс на перемогу.

Нещодавно Дональд Трамп виривався вперед після замаху, але "ефект вуха" відійшов на другий план на тлі подій з обміном.

"Те, що Камала Гарріс із Джо Байденом зустрічали Гершковича та інших своїх громадян біля трапа літака, дало новий імпульс підтримці Гарріс і з боку демократів, і навіть деяких республіканців", — пояснює Осєчкін.

Нагадуємо, що у Байдена розповіли, чи вплине на війну в Україні обмін політв'язнями між Заходом та РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, все що відомо про кілера, якого виміняла Росія. Диктатор РФ Володимир Путін хотів отримати його за будь-яку ціну.