"Я і так лідирую": Трамп зневажливо відмовився від дебатів з Гарріс та дав дивне пояснення

Трамп спробував виправдатися, заявивши, що він, мовляв, і так лідер

Експрезидент США Дональд Трамп, кандидат на президентських виборах 2024 року від республіканців, відмовився виходити на дебати з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, кандидатом від демократів, щодо походження якої нещодавно говорив. При цьому Трамп раніше сам викликав її на дебати, заявляючи, що розгромить Гарріс вщент.

Про це пише видання The Hill. Цікаво, що Трамп спробував виправдатися, заявивши, що він, мовляв, і так лідер, а Гарріс буде краща за Байдена, але гірша за нього.

"Зараз я кажу, навіщо мені проводити дебати? Я лідирую в опитуваннях. І її всі знають, і всі знають мене", – заявив він.

При цьому 30 липня під час мітингу в Атланті Гарріс викликала Трампа на дебати після того, як він зробив про неї низку дуже образливих заяв. Гарріс висловила сподівання, що у Трампа вистачить сміливості повторити усе це лицем до лиця.

"Що ж, Дональде, я сподіваюся, що ти передумаєш зустрічатися зі мною на сцені дебатів, тому що, як кажуть, якщо тобі є що сказати, скажи це мені в очі", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що за пост президента США Трамп буде боротись з Камалою Гарріс. Вочевидь, республіканцю буде нелегко. Гарріс використовує його ж методи проти нього та команди, і робить це досить успішно. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.