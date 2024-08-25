Чому насправді могли заарештували Дурова: експерти зробили припущення

В Росії, доречі, через затримання Дурова почалася паніка

Усі звинувачення, які французький уряд висунув затриманому 24 серпня власнику месенджера Telegram Павлу Дурову – можуть бути звичайним приводом. Справжніми причинами можуть бути візит Дурова до Азербайджану, коли там перебував російський диктатор Володимир Путін, а також велика важливість месенджера для російської армії.

Про це заявили українські експерти, коментуючи новину про затримання Дурова. Зокрема військовий експерт Олексій Копитько припустив, що причина арешту Дурова – його можлива зустріч з Путіним.

"Понеслася інформація, що в Парижі затримано творця "телеграма" Павла Дурова. Щось там йому закидають. До Парижа він прилетів з Азербайджану, де був одночасно з Путіним. Просто так співпало", – написав він.

Військовий оглядач та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін написав, що звинувачення – це тільки привід. Оскільки за все, що відбувається в Telegram, можна було арештовувати Дурова будь-коли, але чомусь це сталося саме зараз.

"Французькі ЗМІ пишуть, що Дурову загрожує до 20 років ув'язнення у Франції. Список звинувачень: тероризм, наркотики, шахрайство, відмивання грошей, педофільський контент у Telegram та співучасть. Очевидно, що це тільки привід, оскільки Telegram, який майже ніяк не регулюється і є платформою як для порно (включаючи будь-яку дичину), так і для наркотрафіку, за це можна було коли завгодно постукати. Але постукали лише зараз. До речі, російська армія на фронті як основний засіб зв'язку для управління переважно використовує Telegram. Але це поки що просто думки вголос", – припустив він.

В Росії, доречі, через затримання Дурова почалася паніка. Російські "воєнкори" масово пишуть, що комунікація в окупаційних (і не тільки) російських військах ведеться переважно саме через Telegram. Тому у випадку, якщо Франція (читай – НАТО) отримає доступ до шифрів та ключів від месенджера – дуже багато чутливої інформації російських військових потрапить до рук західною, а фактично, й української розвідки.

Зазначимо, у кінці травня у "Телеграмі" заблокували чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри. Недоступними стали саме ті ресурси, які використовувались для передачі інформації про переміщення окупаційних військ на території України.

Згодом у Telegram пояснили, що чат-боти заблокували через помилку. Проте ГУР має іншу інформацію. Як раніше писав "Телеграф", це могло бути вказівкою ФСБ Росії.