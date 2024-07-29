Цифра просто вражає: Дуров вперше розповів, скільки у нього дітей

Щоправда, усі ці діти біологічні, але не рідні – є один нюанс

Власник месенджера Telegram Павло Дуров зробив доволі епатажну заяву – він сказав, що має понад 100 біологічних дітей, хоча ніколи не був одружений та живе один. Тайна відкривається доволі просто – Дуров став одним з донорів програми ЕКО, яка дозволяє робити жінкам штучне запліднення.

Про це сам Дуров написав на своєму каналі. За його словами, історія почалася 15 років тому, коли до нього звернувся один з друзів із проханням, яке спочатку здалося Дурову дивним.

"П'ятнадцять років тому мій друг звернувся до мене з дивним проханням. Він сказав, що вони з дружиною не можуть мати дітей через проблеми з фертильністю, і попросив мене здати сперму в клініці, щоб вони мали дитину. Я розсміявся, перш ніж зрозумів, що він серйозно", – написав він.

Коли Дуров прийшов до клініки, йому нібито сказали, що "високоякісного донорського матеріалу" бракує, тому він повинен здати його якнайбільше. Зараз, у 2024 році, заявив росіянин, його "матеріал" допоміг стати батьками понад ста парам у 12 країнах світу, а одна з клінік досі зберігає його зразки.

"Тепер я планую відкрити код своєї ДНК, щоб мої біологічні діти могли легше знаходити одне одного. Звичайно, ризики є, але я не шкодую, що був донором… Я також хочу допомогти дестигматизувати поняття донорства та заохотити більше здорових чоловіків робити це, щоб сім’ї, які борються за народження дітей, мали більше можливостей. Порушуй конвенції — переосмисли норму!", – додав він.

Нагадаємо, раніше Дуров зізнався, що розуміє приблизно 95% письмової української та 85% розмовної, але продовжує вчити її у додатках. Мовою він зацікавився ще у підлітковому віці, бо родина його матері має українське коріння.

Зазначимо, у кінці травня у "Телеграмі" заблокували чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри. Недоступними стали саме ті ресурси, які використовувались для передачі інформації про переміщення окупаційних військ на території України.

Згодом у Telegram пояснили, що чат-боти заблокували через помилку. Проте ГУР має іншу інформацію. Як раніше писав "Телеграф", це могло бути вказівкою ФСБ Росії.