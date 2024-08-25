"Дальше будут казнить за мем": Дуров задержан во Франции, что известно о деле основателя Telegram к этому часу

В воскресенье ему будет официально предъявлено обвинение

Владелец популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный 24 августа во Франции, не подлежит обмену или экстрадиции. Дело в том, что с 2021 года у него есть французское гражданство.

Об этом сообщил французский канал TF1. По данным журналистов, Дуров знал, что он может быть задержан во Франции, поэтому он долгое время избегал поездок в Европу.

СМИ также сообщают, что Дуров прилетел в Париж в сопровождении своего помощника и охранника и планировал там провести как минимум один вечер. Его самолет Embraer Legacy 600 приземлился во французском аэропорту в 19:30 по местному времени. Через несколько минут он был задержан на взлетной полосе аэропорта Ле-Бурже.

Следователи из Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном департаменте Франции (ONAF) сообщили ему о подозрении и поместили под стражу. Он должен быть немедленно доставлен к судье, а в воскресенье ему будет официально предъявлено обвинение в многочисленных преступлениях.

Стоит отметить, что владелец соцсети X Илон Маск осудил задержание Дурова во Франции. По его мнению, задержание стало рекламой первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова.

"На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мэм", — написал Маск в соцсети X.

В свою очередь скандальный американский журналист Такер Карлсон назвал арест Дурова "предупреждением любому владельцу платформы, отказывающегося цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб". Он призвал освободить основателя Telegram.

"Это не Путин арестовал его за то, что он дал общественности свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его", — отметил Карлсон.

В то же время европейский расследователь, представитель международного OSINT-сообщества Bellingcat Христо Грозев считает задержание Дурова вполне оправданными.

"Его несотрудничество с ФСБ в пользу свободы слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем, чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного. Это был его выбор. Можно ли было делать одно и не делать другое?", — написал Грозев в соцсети Х.

Как известно, во Франции Дурова обвиняют в ряде обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, педофильский контент, обход санкций и тому подобное. Ему грозит до 20 лет за решеткой.

Напомним, в конце мая Телеграмм заблокировал чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры. Стали недоступны именно те ресурсы, которые использовались для передачи информации о перемещении оккупационных войск на территории Украины.