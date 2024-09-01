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Все-таки помер? Коли востаннє бачили Лаврова на публіці, як він виглядав (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
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Сергій Лавров
Сергій Лавров. Фото tass.ru

Чутки про смерть офіційно ще не коментували

За два дні після появи міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова на публіці у мережі з'явились чутки про його ймовірну смерть. Посіпака Путіна 29 серпня брав участь у спільній пресконференції у Москві з міністеркою закордонних справ Сенегалу Ясін Фалл.

Як видно на відеозапису події, Лавров виглядає старим та втомленим, але цілком здоровим. Додамо, що офіційно в Росії не спростували та не підтвердили чутки про його смерть.

Під час вищевказаної конференції Лавров обговорював питання дружніх відносин Москви і Сенегалу. У свої вступній промові він згадав деякі держави, не уточнюючі назви, які намагаються ізолювати Росію та обмежити її. А це, на думку Кремля, не припустимо.

Тобто останній раз Лавров офіційно з'являвся на публіці 29 серпня, а чутки про його смерть з'явились 31 серпня. У суботу, 31 серпня, пропагандистські ЗМІ РФ також поширили його нещодавнє інтерв'ю, проте воно було взято за кілька днів до чуток.

Нагадаємо, що у червні поточного року російський диктатор Володимир Путін назвав свої умови переговорів Росії з Україною. При цьому він висунув абсурдні вимоги, що суперечать міжнародному праву. Тоді цей наратив активно транслював Лавров.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, чим президент РФ Володимир Путін розрахувався з головою КНДР Ким Чен Ином за снаряди.

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#Росія #Сергій Лавров