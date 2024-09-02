Вперше після чуток про смерть: Лавров показався на публіці і наговорив зайвого

Він виступив з дивними заявами перед студентами

У понеділок, 2 вересня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після чуток про смерть, неочікувано з'явився на публіці з низкою гучних заяв. Він виступав перед студентами та викладачами Московського університету, де встиг поговорити про "недружні кроки", захисту морських постачань, та безпеки АЕС.

Про це повідомляють росЗМІ. Але, чому Лавров ділився своїми думками саме перед студентами, не зрозуміло.

Глава російського МЗС заявив, що Росія відкрита до контактів із західними країнами, але жорстко реагуватиме на недружні кроки. Він сказав: "Москва готова до будь-яких сценаріїв".

"Туреччина навесні намагалася відновити домовленості щодо захисту морських поставок продовольства, Росія була до цього готова. Під час переговорів за участю Туреччини щодо безпеки комерційного судноплавства Київ пропонував включити до документа пункт про безпеку АЕС, Росія була готова погодитися з цією пропозицією, але пізніше Київ від неї сам відмовився, наголосив міністр", — наголосив Лавров

Нагадаємо, постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця заінтригував заявою щодо можливої смерті Лаврова.