Пересів з самоката на Tesla: де зараз Олексій Гончарук, який лише півроку був прем’єр-міністром України (фото)

Чиновник не залишив кар’єру в політиці після прем’єрства

Олексій Гончарук — колишній прем’єр-міністр України, який був на посаді лише півроку — з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року. Свого часу він запам’ятався українцям, як прем’єр, який проїхався самокатом у приміщенні Кабінету міністрів і таким чином привітав школярів з Днем знань.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз та чим займається колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Як виявилося, він не пішов із політики, просто став менш публічним.

Олексій Гончарук. Фото: Getty Images

Олексій Гончарук — зник із соцмереж після початку війни

Олексій Гончарук був прем’єр-міністром України лише півроку. У 2020 році він закінчив свої повноваження та практично зник з медійного простору. А після початку повномасштабної війни політик зник і з соцмереж.

Так, остання його публікація у Facebook датується 15 грудня 2021 року – ще перед початком війни. А в Instagram Гончарук пробув трохи довше — він має кілька публікацій вже після 24 лютого 2022 року, зокрема і фото зі зброєю в руках десь на Банковій. Останній пост у цій соцмережі екс-прем’єр зробив 18 березня 2022 року та перестав вести свою сторінку.

Нова посада та новий автомобіль Гончарука

На початку 2024 року у ЗМІ з’явилася інформація, що Олексій Гончарук отримав нову посаду – він став членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Як відомо, державний концерн "Укроборонпром" поєднує усі державні багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості України.

Олексій Гончарук. Фото: Getty Images

Примітно, що у день свого обрання до наглядової ради "Укроборонпрому" — 29 грудня 2023 року — Олексій Гончарук придбав дорогий електромобіль Tesla Model X P90D, 2016 року випуску. Про це свідчить декларація екс-прем’єра. А на нову посаду він заступив уже 10 січня 2024 року.

Крім того, у декларації Гончарука значиться, що він має також автомобіль Toyota Land Cruiser 2004 року випуску. Зазначимо також, що доходи за 2023 рік новообраного члена наглядової ради "Укроборонпрому" Гончарука становили 9,29 млн. грн.

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