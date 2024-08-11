Цивільна авіація? Радари засікли над Україною загадковий літальний апарат, що відомо (мапа)

Планера було помічено на території Румунії

Одномісний літальний планер Grob G102 Astir нібито пролетів над Україною цими вихідними. Він прямував з Румунії, а пролетівши Україну, він продовжив свій шлях у бік одного з польських міст.

Такі дані були зафіксовані на сайті Flightradar, що дозволяє спостерігати за переміщенням літаків у режимі реального часу. Там було відзначено, що 10 серпня літальний апарат з’явився на радарі біля румунського міста Шимлеу-Сінвалією та попрямував у бік Волинської області.

На карті вперше цей планер помічено приблизно о 13:30. Спочатку він кружляв біля кордону з Україною, а потім перетнув її, пролітаючи по західній частині країни. Через деякий час літальний апарат вилетів у Ковельському районі.

За інформацією з відкритих джерел, Grob G102 Astir є одномісним склопластиковим планером, розробленим Burkhart Grob і побудованим Grob Aircraft. Це був перший планер, розроблений Grob, перший політ якого відбувся у грудні 1974 року.

Ймовірно, на сайті стався збій, який випадково показав невідомий планер над територією України. Тим більше, що таке відбувається вже не вперше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 травня поточного року повітряний простір України Flightradar зафіксував літак Boeing 737-8F2 з бортовим номером THY3901. Спочатку його було помічено біля міста Вінниця.

Незабаром глава компанії "Украерорух" прокоментував ситуацію і повідомив, що літак не заходив у повітряний простір України, оскільки його закрито з початку повномасштабної війни. На порталі Flightradar стався технічний збій, оскільки там фіксуються дані про всілякі авіарейси по всьому світу.