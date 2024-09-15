Про перемогу України, ситуацію на фронті та Трампа: головні заяви Зеленського в інтерв’ю CNN

Головні заяви президента

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю журналістові CNN Фаріду Закарії. Він розповів про поточну ситуацію на фронті, про те, чому Україні не вистачає зброї та як змусити главу Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Запис інтерв’ю був оприлюднений у неділю 15 вересня у Youtube-каналі президента. "Телеграф" наводить головні моменти їхньої розмови.

Про ситуацію на фронті

Зеленський пояснив, що швидке просування росіян у районі Покровська пов’язане із нестачею озброєння.

"Не має значення скільки бригад стоїть на одному напрямку, якщо половина з них не оснащена. Ми втрачали багато людей, тому що вони не були в бронетехніці або не мали артилерії. Порівняйте: Росія використала 12 снарядів на один наш", — сказав він.

За його словами, з постачанням озброєння від союзників постійно виникають проблеми, оскільки Україна хотіла оснастити 14 нових бригад, але поки що змогла озброїти лише 4 з них.

Зеленський також нагадав, що за останній місяць Росія скинула чотири тисячі авіабомб на сході України і використання західної далекобійної зброї зможе зруйнувати аеродроми, з яких піднімається ворожа авіація.

Про перемогу України

Зеленський каже, що дипломатичні кроки працюють, коли сторона перебуває у сильній позиції. Тобто Україні треба бути сильною, інакше Путін не захоче говорити з нею і не захоче зупиняти війну.

"Саме тому у мене є план. Для нас перемога означає бути сильними та готовими до сильної дипломатії. Тому я підготував кілька пунктів. Чотири з них основні та ще один, який буде потрібен вже після війни. Я поділюся ним з Байденом (президентом США Джо Байденом, — ред.). Мова про безпеку, про геополітичне становище України, про сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо можливість вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ", — сказав він.

Про Дональда Трампа

Глава держави каже, що покаже свій план не лише Байдену, а й кандидатам на виборах Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Крім того, він зазначив, що без особливого ентузіазму ставиться до слів Трампа про можливість закінчити війна за 24 години, вважаючи передвиборчими заявами.

"Я говорив телефоном з Трампом і він сказав, що сильно нас підтримує. І у нас була хороша розмова", — сказав він.

За його словами, Трамп сказав, що зробить усе, щоби підтримати Україну. Зеленський додав, що саме тому хоче показати план республіканцю, аби зрозуміти його реакцію.

Про Путіна

Путін не бажає закінчувати війну, оскільки він цього не потребує. Крім того, він боїться успішної України.

Однак, за словами, Зеленського найбільше Путін боїться свого народу.

"Коли ти дуже сильний, і інша сторона знає, що ти сильний, це впливає на їхнє суспільство. Вони перестануть бути задоволеними цією війною… Путін боїться лише одного — свого народу. Якщо російське суспільство опиниться в умовах, коли вони не житимуть комфортно, як зараз українці без енергії, вони зрозуміють ціну війни та почнуть впливати на Путіна. Ось чому я говорю: зробіть Україну сильною, і ви побачите, що він сяде за стіл переговорів", — сказав Зеленський.

Як війна змінила Україну та мир

За його словами, війна насправді набагато ближча до Європи, ніж може здатися західним політикам.

"Війна прийшла всюди в Україні, і, звичайно, вона змінила всіх нас, усі наші сім’ї. Вона розділила сім’ї, забрала безліч життів і зруйнувала все, що ми цінували. Але найважливіше, якщо ця війна змінить Європу та світ, то це буде Якщо Європа і світ не зрозуміють, що треба жити в єдності, то Путін і подібні до нього люди, ви їх знаєте, можуть розділити світ на частини, і з’їсти ці частини як пиріг", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Зеленський раніше говорив, що присутність Росії на наступному саміті світу буде сигналом її готовності до завершення війни.