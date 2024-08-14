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Політика Камали Гарріс щодо України залежатиме від одного важливого чинника: пояснення від експерта зі США

Автор
Ольга Кирилова Ольга Кирилова
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Якою може бути політика Камали Гарріс щодо України
Якою може бути політика Камали Гарріс щодо України. Фото Фото Getty Images

У Камали Гарріс не такий великий бекграунд у зовнішній політиці.

Віцепрезидент США Камала Гарріс не має великого досвіду у зовнішній політиці, адже традиційно це — прерогатива глави держави. Тому в разі перемоги Гарріс на президентських виборах у листопаді, багато в її зовнішньополітичній програмі, зокрема щодо питання України, залежатиме від одного важливого чинника.

Якого саме — "Телеграфу" розповів, політичний аналітик організації "Razom for Ukraine" (Вашингтон) Даг Кляйн.

"Думаю, що ми точно побачимо адміністрацію Гарріс з політикою щодо України, яка буде принаймні такою ж хорошою, як та, яку ми бачили від адміністрації Байдена… Чи зможемо ми побачити більше рішучості, менше страху перед ескалацією чи провокуванням Росії, багато в чому залежатиме від того, якими людьми Гарріс наповнить адміністрацію у разі перемоги", — сказав експерт.

До прикладу, нині радником Камали Гарріс з національної безпеки є Філ Гордон, посадовець чіткого проєвропейського курсу. Він може зайняти високий пост в адміністрації, якщо демократку оберуть президентом.

"Філ Гордон може стати наступним Джейком Салліваном (радником президента США з нацбезпеки. — Ред.). Зараз за підходом він класичний європеїст. Він — американський експерт із зовнішньої політики, який зосереджується на Європі та європейській безпеці. І я думаю, що в цьому ми можемо побачити деякі відмінності від політики адміністрації Байдена.

Можливо, для Філа Гордона та інших посадових осіб в адміністрації Гарріс буде реальна можливість діяти більше, як це роблять деякі європейські союзники, котрі справді розуміють загрозу, що її становить Росія", — пояснив Даг Кляйн.

Більше читайте у статті, яка вийде на сайті "Телеграф" у четвер, 15 серпня, вранці.

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