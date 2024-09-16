Рус

"Чому усі замахи тільки на Трампа": як відреагували Маск, Гарріс та Байден на чергову стрілянину

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ілон Макс, Камала Гарріс, Джо Байден та Дональд Трамп (зліва направо) Новина оновлена 16 вересня 2024, 11:23
Ілон Макс, Камала Гарріс, Джо Байден та Дональд Трамп (зліва направо). Фото Колаж "Телеграфу"

Маск не утримався від шпильок у бік Байдена

Черговий ймовірний замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа обурив його суперницю Камалу Гарріс та Джо Байдена. Обидва представники демократів засудили це.

Про це пише CNN із посиланням на заяву Гарріс, у якій вона назвала неприпустимим "політичне насилля". Водночас у американського підприємця Ілона Маска виникло цікаве питання щодо замаху на Трампа.

"Я глибоко стурбована можливою спробою замаху на колишнього президента Трампа сьогодні. У міру того, як ми будемо збирати факти, я буду чітко заявляти: я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити все можливе, щоб цей інцидент не призвів до ще більшого насильства", — сказала Камала Гарріс.

Її думку також розділив президент США Джо Байден, який запевнив усіх, що тримає руку на пульсі і слідкує за ситуацією.

"Як я неодноразово говорив, у нашій країні немає місця політичному насильству чи будь-якому насильству, і я доручив своїй команді продовжувати забезпечувати, щоб Секретна служба мала всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для забезпечення безпеки колишнього президента", — сказав Байден.

Реакція Трампа

Сам же Трамп за кілька годин після другого замаху подякував усім службам, які швидко та якісно відпрацювали, а також додав, що щасливий бути американцем.

"Ця робота була виконана на високому рівні. Я дуже пишаюсь тим, що американець", — написав він.

Реакція Ілона Маска

Водночас у Ілона Маска на тлі не першого замаху на Трампа виникло питання, чому ж усі напади скеровані на представника республіканців у майбутніх виборах. Він також не утримався й від шпильок у сторону сьогоднішнього лідера США, написавши, що Джо Байден і без замахів "ходячий труп".

"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена чи Камалу (віцепрезидентка Гарріс), – написав Маск у Х.

Зауважимо, що через кілька годин цей допис Маска було видалено з мережі.

Реакція Нетаньяху

Засудив напад на Трампа і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він закликав забезпечити повне запобігання подібним нападам на кандидатів у президенти США.

"Ми з Сарою (дружина Нетаньяху — Ред.) були шоковані другим замахом на президента Трампа і відчули полегшення, почувши, що він також провалився. Але ми не повинні покладатися на успіх", — написав політик у себе на сторінці в X.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа, якого вже затримали.

Теги:
#США #Запах #Джо Байден #Дональд Трамп