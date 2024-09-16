"Чому усі замахи тільки на Трампа": як відреагували Маск, Гарріс та Байден на чергову стрілянину

Маск не утримався від шпильок у бік Байдена

Черговий ймовірний замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа обурив його суперницю Камалу Гарріс та Джо Байдена. Обидва представники демократів засудили це.

Про це пише CNN із посиланням на заяву Гарріс, у якій вона назвала неприпустимим "політичне насилля". Водночас у американського підприємця Ілона Маска виникло цікаве питання щодо замаху на Трампа.

"Я глибоко стурбована можливою спробою замаху на колишнього президента Трампа сьогодні. У міру того, як ми будемо збирати факти, я буду чітко заявляти: я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити все можливе, щоб цей інцидент не призвів до ще більшого насильства", — сказала Камала Гарріс.

Її думку також розділив президент США Джо Байден, який запевнив усіх, що тримає руку на пульсі і слідкує за ситуацією.

"Як я неодноразово говорив, у нашій країні немає місця політичному насильству чи будь-якому насильству, і я доручив своїй команді продовжувати забезпечувати, щоб Секретна служба мала всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для забезпечення безпеки колишнього президента", — сказав Байден.

Реакція Трампа

Сам же Трамп за кілька годин після другого замаху подякував усім службам, які швидко та якісно відпрацювали, а також додав, що щасливий бути американцем.

"Ця робота була виконана на високому рівні. Я дуже пишаюсь тим, що американець", — написав він.

Реакція Ілона Маска

Водночас у Ілона Маска на тлі не першого замаху на Трампа виникло питання, чому ж усі напади скеровані на представника республіканців у майбутніх виборах. Він також не утримався й від шпильок у сторону сьогоднішнього лідера США, написавши, що Джо Байден і без замахів "ходячий труп".

"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена чи Камалу (віцепрезидентка Гарріс), – написав Маск у Х.

Зауважимо, що через кілька годин цей допис Маска було видалено з мережі.

Реакція Нетаньяху

Засудив напад на Трампа і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він закликав забезпечити повне запобігання подібним нападам на кандидатів у президенти США.

"Ми з Сарою (дружина Нетаньяху — Ред.) були шоковані другим замахом на президента Трампа і відчули полегшення, почувши, що він також провалився. Але ми не повинні покладатися на успіх", — написав політик у себе на сторінці в X.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа, якого вже затримали.