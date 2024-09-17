В Індії зафіксовано спалах вірусу Nipah: є перші померлі, чи почнеться епідемія

Щонайменше двоє людей померло від цього вірусу в Індії з початку року

В Індії зафіксовано новий спалах вірусу Nipah у штаті Керала – там помер 24-річний студент. Він став вже другою жертвою вірусу за останні кілька місяців, оскільки у липні помер 14-річний хлопчик.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що під нагляд медиків потрапила 151 людина, яка контактувала з померлим, оскільки влада та медицина хочуть запобігти будь-якому шансу поширення небезпечного вірусу.

"У студента симптоми лихоманки почалися 4 вересня, а вже за п’ять днів він помер. Тестування зразка його крові, який надіслали до Національного інституту вірусології в Пуні, підтвердило інфікування Nipah 9 вересня", – сказано у повідомленні.

Nipah – вірус, який походить від хвороб плодових кажанів та свиней. Може викликати лихоманку, блювоту та гострі респіраторні симптоми. У важких випадках може призвести до судом, енцефаліту, коми та смерті. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зазначає, що вірус здатний спровокувати епідемію, оскільки немає ані вакцини для запобігання зараженню, ані препарату для лікування хвороби, яку викликає вірус.

Як писав "Телеграф", Україною, та зокрема, Києвом, поширюється небезпечна хвороба, яка вбила вже трьох людей, — гарячка Західного Нілу. Передумовою для поширення цієї тропічної хвороби, зокрема є й дуже спекотне літо.

Для довідки: гарячка Західного Нілу ― це небезпечна хвороба, яка передається через укус комарів та не передається від людини до людини. Ця хвороба, за даними вчених, з’явилась ще тисячу років тому у країнах Африки. Найефективнішим способом профілактики є комплексні заходи для зниження чисельності комарів. Вакцини від цієї хвороби немає.

Як розповідав "Телеграф", влітку цього року гарячка Західного Нілу бушувала також у Ізраїлі. Деяких пацієнтів врятувати не вдалося.