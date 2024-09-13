Сказ у Чорнобильській зоні: введено карантинні обмеження на Київщині, подробиці

Сказ — особливо небезпечне смертельне вірусне захворювання

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксовано сказ у вовка. Інцидент стався біля колишнього населеного пункту Буда-Варовичі на Київщині.

Як зазначають у Державному агентстві України з управління зоною відчуження, там ввели карантинні обмеження.

Обмеження стосуються колишнього населеного пункту Буда-Варовичі з прилеглими до нього польовими і лісовими масивами. В радіусі 10 км ці території оголосили неблагополучними щодо сказу.

"Територію Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника віднесено до загрозливої зони", — йдеться в повідомленні.

Наразі розроблено план заходів щодо ліквідації осередку сказу біля Буда-Варовичі.

Зауважимо, що, за даними фахівців, карантинні обмеження та карантин це різні поняття, у першому випадку заходи більш лояльні, ніж у другому.

Додамо, що сказ — особливо небезпечне смертельне вірусне захворювання. Воно характеризується ураженням нервової системи і закінчується летально. На сказ хворіють тварини та людина, ліків від цієї хвороби немає. Наразі є лише вакцини, які застосовують для профілактики та лікування.

Переносниками сказу є хворі дикі тварини, у яких перебіг зазвичай безсимптомний. Інфікування відбувається під час укусів, подряпин та контакту інфікованої слини з відкритими ранами.

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