Стрімко поширюється, а ліків немає: новий вірус заражає все більше людей, є загиблі

Хворіють навіть діти

В Індії в штаті Гуджарат зафіксовано спалах маловивченого смертельного вірусу Чандіпура. Від нього вже померло щонайменше 16 людей, виявлено понад 50 випадків зараження.

Про це повідомляє індійський телеканал NDTV. Вірус передається через укуси комарів, кліщів та москітів.

За словами міністра охорони здоров'я Гуджарата Рушикеша Патель, в штаті Гуджарат всього зареєстровано десь 50 випадків інфікування вірусом Чандіпура. Водночас вже померло 16 людей, є три випадки фіксування вірусу й в інших штатах.

"У Гуджараті симптоми вірусу Чандіпура були виявлені у дітей, що викликало певний страх", — розповів міністр.

Він наголосив, що спалах, ймовірно, може бути пов'язаний з наслідками енцефаліту. Індійські урядовці вже розпочали протиепідеміологічну кампанію — в районах спалаху розпилюють порошок малатіону для запобігання захворюванню.

Проте з інших районів штату Гуджарат продовжують надходити повідомлення про ймовірні випадки інфікування вірусом, який швидко поширюється.

Зауважимо, що у 1965 році вперше був виявлений вірус Чандіпура під час спалаху енцефаліту у селі Чандіпура. Наразі науковці не знайшли специфічного лікування чи вакцини від нього.

Основними симптомами зараження вірусом є набряки та діарея. Ці ознаки збігаються з захворюванням на вірусний енцефаліт, що ускладнює боротьбу з ним.

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