В Индии зафиксирована вспышка вируса Nipah: есть первые умершие, начнется ли эпидемия

По меньшей мере два человека умерли от этого вируса в Индии с начала года

В Индии зафиксирована новая вспышка вируса Nipah в штате Керала – там скончался 24-летний студент. Он стал уже второй жертвой вируса за последние несколько месяцев, поскольку в июле скончался 14-летний мальчик.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Отмечается, что под наблюдение медиков попал 151 человек, контактировавший с умершим, поскольку власти и медицина хотят предотвратить любой шанс распространения опасного вируса.

"У студента симптомы лихорадки начались 4 сентября, а уже через пять дней он скончался. Тестирование образца его крови, присланного в Национальный институт вирусологии в Пуне, подтвердило инфицирование Nipah 9 сентября", – говорится в сообщении.

Nipah – вирус, который происходит от болезней плодовых летучих мышей и свиней. Может вызвать лихорадку, рвоту и острые респираторные симптомы. В тяжелых случаях может привести к судорогам, энцефалиту, коме и смерти. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что вирус способен спровоцировать эпидемию, поскольку нет ни вакцины для предотвращения заражения, ни препарата для лечения болезни, вызываемой вирусом.

Как писал "Телеграф", по Украине, и в частности, по Киеву, распространяется опасная болезнь, которая убила уже трех человек, — лихорадка Западного Нила. Предпосылкой для распространения этой тропической болезни, в частности, является и очень жаркое лето.

Для справки: лихорадка Западного Нила – это опасная болезнь, которая передается из-за укуса комаров и не передается от человека к человеку. Эта болезнь, по данным ученых, появилась тысячу лет назад в странах Африки. Наиболее эффективным способом профилактики являются комплексные меры по снижению численности комаров. Вакцин от этой болезни нет.

Как рассказывал "Телеграф", летом этого года лихорадка Западного Нила бушевала также в Израиле. Некоторых пациентов спасти не удалось.