Чому в Україні стався спалах гарячки Західного Нілу: інфекціоніст назвав причину

Для її поширення склалися сприятливі умови

Україною, та зокрема, Києвом, поширюється небезпечна хвороба, яка вбила вже трьох людей, — гарячка Західного Нілу. Передумовою для поширення цієї тропічної хвороби, зокрема є й дуже спекотне літо.

Про це "Телеграфу" розповів заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Андрій Орфін: Гарячка Західного Нілу в Києві — нова епідемія чи тимчасова загроза? Інфекціоніст дав відповідь і розповів, чи можна захиститися

"Раніше гарячка Західного Нілу в Україні реєструвалася як завізне захворювання, тобто його могли привезти з інших країн. Це захворювання поширене в тропічних країнах Африки, Південної Америки, Азії, і звідти його могли привезти. Люди інфікувалися там, у ендемічних зонах, і приїжджали сюди, вже маючи симптоми після закінчення інкубаційного періоду", — пояснив лікар.

Проте, за його словами, жодного випадку цієї хвороби давно не реєструвалося, принаймні у Львівській області. Зараз же склалися сприятливі умови для поширення хвороби.

"Також варто звернути увагу на зміну клімату. Наприклад, такого жаркого літа, як цього року, ми давно не бачили. Температура підіймалася до 36-37 градусів, що створює сприятливі умови для розмноження вірусу в птахах і комарах, які його переносять. Тож умови для поширення захворювання складаються", — резюмував Орфін.

Для довідки: гарячка Західного Нілу ― це небезпечна хвороба, яка передається через укус комарів та не передається від людини до людини. Ця хвороба, за даними вчених, з’явилась ще тисячу років тому у країнах Африки. Найефективнішим способом профілактики є комплексні заходи для зниження чисельності комарів. Вакцини від цієї хвороби немає.

Як розповідав "Телеграф", влітку цього року гарячка Західного Нілу бушувала також у Ізраїлі. Деяких пацієнтів врятувати не вдалося.