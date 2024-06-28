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У більшості немає симптомів: в Ізраїлі бушує смертоносна лихоманка, померли ще дві людини

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Інфекція передається тільки через укус комарів Новина оновлена 28 червня 2024, 14:43
Інфекція передається тільки через укус комарів. Фото Колаж "Телеграфу"

За одну добу кількість заражених виросла вдвічі

В Ізраїлі бушує смертоносна лихоманка Західного Нілу, яка передається через укус комарів та у більшості випадків не має симптомів. За останніми даними, кількість інфікованих за добу збільшилась у два рази та ще двоє померли.

Загальна кількість заражених за даними на 27 червня складає 81, з яких шестеро підключені до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Кількість жертв досягла семи, повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) Ізраїля.

"У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що наразі у 81 людини діагностували лихоманку Західного Нілу, з них 64 особи госпіталізовані, шестеро з яких перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Загалом померли семеро людей, у яких виявили вірус", ― йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, найбільше випадків зараження спостерігається у центрі країни. Темпи інфікування складають 70% на добу. При цьому у більшості пацієнтів немає симптомів, які б вказували на смертоносну лихоманку.

"Загалом близько 80% інфікованих не мають симптомів лихоманки Західного Нілу. Близько 20% інфікованих матимуть симптоми різного ступеня тяжкості", ― йдеться у повідомленні МОЗ.

Симптоми лихоманки Західного Нілу:

  • загальне нездужання;
  • головний біль;
  • підвищена температура;
  • неврологічні ускладнення (зустрічаються менш як у 1%);
  • біль у тілі.

Для довідки: лихоманка Західного Нілу ― це небезпечна хвороба, яка передається через укус комарів. Не передається від людини до людини. Ця хвороба, за даними вчених, з’явилась ще тисячу років тому у країнах Африки. Найефективнішим способом профілактики є комплексні заходи для зниження чисельності комарів. Вакцини від цієї хвороби немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві масово отруїлись діти. В українській столиці зафіксували спалах гострої кишкової інфекції.

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