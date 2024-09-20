НАТО могло вдарити по РФ ядеркою: Кремль отримав список потенційних цілей

Неготовність деяких членів НАТО не завадила б цьому

Якби Росія застосувала б по Україні ядерну зброю, США готові були відповісти на це. У Вашингтона є детально описаний можливий удар по військових силах РФ, з яким Кремль ознайомився ще у 2022 році.

Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління Девід Петреус, повідомляє Onet. За його словами, США безпосередньо не погрожували Росії.

Він наголосив, якби Росія застосувала проти України тактичну ядерну зброю навіть у безлюдній зоні, Вашингтон відповів би. США готові були у 2022 році знищити весь Чорноморський флот, усі російські наземні та повітряні сили, які перебувають на території України.

Таку позицію висловлював у 2022 році Петреус і, за його словами, це була не його особиста думка, а непублічна позиція Білого дому.

Зазначається, що Росія тоді отримала комюніке з детальним описом удару по її цілях сотнями крилатих ракет. Їх могли запустити з американських літаків і підводних човнів.

Ексголова ЦРУ зауважив, що попри неготовність до такого кроку деяких союзників, до прикладу, Німеччини, це не вплинуло б на рішення США. Тобто, за словами Петреуса, рішення в Альянсі залишається за Вашингтоном, бо "Берлін не матиме права голосу".

Жорстока та непохитна позиція США у цьому питанні відмовила Росію вдарити по Україні ядеркою, переконаний він.

Нагадаємо, нещодавно голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що під час осіннього контрнаступу ЗСУ існував реальний ризик нанесення Росією удару тактичною ядерною зброєю по Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може Україна виготовити ядерну бомбу і що для цього потрібно.